Site Operations Engineer till framstående aktör inom infrastruktur

Vi söker nu en tekniskt intresserad Site Operations Engineer till vår kund i Uppsala. I den här rollen ansvarar du för att säkerställa att rätt personer får tillträde till rätt plats i företagets datorhallar och anläggningar. Det är ett jobb där tempot kan växla snabbt, och där tekniskt intresse, servicekänsla och förmågan att hantera flera saker samtidigt är viktiga egenskaper. Rollen innebär mycket kontakt med både interna avdelningar, externa partners och fälttekniker, och passar dig som gillar ordning, system och en arbetsdag där ingen dag är den andra lik. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en framstående leverantör inom infrastruktur och fiber, engagerad i att skapa en smidigare vardag för sina kunder samtidigt som de arbetar för en hållbar och ansvarsfull framtid. Som ledande aktör inom fiberbaserad datakommunikation och datacenter i norra Europa har de ett tydligt uppdrag: att koppla upp och sammanföra Sverige. De erbjuder allt från säker uppkoppling för butikskedjor och små till medelstora företag, till att bygga avancerade datacenter för några av världens mest krävande kunder.
I rollen som Site Operations Engineer har du ett operativt ansvar för att hantera tillträden till företagets datorhallar, ILA-placeringar och kontorsmiljöer. Du arbetar dagligen med att ta emot samtal och ärenden till Siteaccess-avdelningen och assisterar både intern personal och externa entreprenörer med frågor kring behörigheter, access och tillträde. En viktig del av arbetet är att administrera information i olika stödsystem, säkerställa att alla tillträdesärenden dokumenteras korrekt och följa upp avslutade ärenden. Du ansvarar även för nyckelhantering till markskåp, noder och anläggningar, ett arbete som ställer höga krav på noggrannhet och säkerhetstänk. Rollen kräver dessutom att du har god kommunikativ förmåga och trygghet i att ge snabb, tydlig och professionell information vid exempelvis driftstörningar, felanmälningar och andra situationer som kan uppstå.
Du kommer få en ordentlig introduktion med utbildningar och skuggning av erfarna kollegor samt ett engagerat team och en team lead som finns tillgängliga för stöd och vägledning i det dagliga arbetet. Du välkomnas du in i en positiv och stöttande arbetsmiljö där teamet inte bara arbetar hårt tillsammans utan också har roligt.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Uppdraget kommer att vara på heltid och förväntas pågå minst 6 månader framåt. Det finns goda möjligheter till förlängning, förutsatt att utrymme för det finns och att alla parter är nöjda med samarbetet.
Du erbjuds
• Bli en del av en bransch som ständigt förändras och växer, och få möjligheten att vara med på en dynamisk utvecklingsresa med en brant inlärningskurva
• Få en omfattande inblick i alla aspekter av nätverksdrift och teknologi. Du kommer att lära dig grunderna i många områden, vilket öppnar dörrar för framtida möjligheter inom organisationen
• Bli en del av en organisation där ditt kreativa tänkande uppmuntras och dina idéer verkligen räknas. Här får du möjlighet att bidra med egna initiativ och forma din arbetsmiljö
• Arbeta i fräscha, moderna lokaler belägna mitt i hjärtat av Uppsala, där du kan njuta av en inspirerande arbetsmiljö och enkel tillgång till stadens alla fördelar
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
• Besvara samtal och hantera inkommande ärenden till Siteaccess-avdelningen
• Assistera intern och extern personal med tillträde till datorhallar och ILA-placeringar
• Hantera tillträdesfrågor och säkerställa korrekt dokumentation av alla ärenden
• Ansvara för hantering av nyckelskåp för markskåp och noder för entreprenörer och anställda
• Uppdatera och administrera information i alla stödsystem kopplat till Siteaccess
• Leverera en professionell serviceupplevelse till interna och externa kunder, fältresurser och partners
VI SÖKER DIG SOM
• Har en gymnasieexamen
• Har arbetat i en serviceinriktad roll tidigare, gärna inom ett tekniskt område
• Har ett genuint tekniskt intresse och är tekniskt lagd
• Har mycket god datorvana då arbetet innefattar att kunna hantera flertalet system
• Är mycket bekväm med svenska och engelska i både tal och skrift då det krävs för att kunna utföra arbetet
Det är meriterande, men inget krav, om du har:
• Erfarenhet från arbete i en teknisk miljö
Vi söker dig med ett naturligt driv som är nyfiken, lösningsorienterad och trivs med att ta dig an nya utmaningar. Du är självgående men tycker samtidigt om att samarbeta och dela med dig av din kunskap till teamet. Dessutom har du lätt för att behålla lugnet, prioritera och arbeta strukturerat även i situationer med högt tempo.
Övrig information
• Start: Omgående (max 1 månads uppsägningstid)
• Omfattning: Heltid, kl.07.30-16.30
• Placering: Centrala Uppsala
• Övrigt: Som en del av processen kommer du genomgå en säkerhetsprövning
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Enligt avtal Så ansöker du
