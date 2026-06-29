Site Manager, Quant i Piteå
Quant Service Sweden AB / Gruv- och metallurgijobb / Piteå Visa alla gruv- och metallurgijobb i Piteå
2026-06-29
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Site Manager – driv utvecklingen av underhåll i världsklass
Som Site Manager hos oss får du en nyckelroll där du leder både människor, teknik och utveckling. Du ansvarar för att driva och vidareutveckla underhållsarbetet på siten – med fokus på säkerhet,kultur, kvalitet och teknisk tillgänglighet.
Du inspireras av att utveckla både medarbetare och verksamhet, och motiveras av att skapa ett underhåll i världsklass. Rollen är bred, dynamisk och ger dig stora möjligheter att påverka verksamheten – från operativ leverans till strategisk utveckling och kundrelation.
Quant är en av de ledande globala aktörerna inom industriellt underhåll med verksamhet i ett flertal industrier. I över 30 år har Quant upprätthållit och förbättrat säkerheten, produktiviteten och utrustningsprestandan för över 400 anläggningar världen över. Quant har sitt huvudkontor i Stockholm och är en ledande leverantör av professionella industriella underhållstjänster med global närvaro. Vi finns på cirka 50 anläggningar och har ca 1800 anställda.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
På Quant arbetar vi med modernt, datadrivet och förebyggande underhåll för att öka tekniska tillgängligheten och effektiviteten i vår kunds produktionsanläggning.
Vi söker nu en Site Manager som brinner för ständiga förbättringar, har ett starkt kundfokus och vill driva ett säkert, hållbart underhållsarbete.
Som Site Manager har du ett helhetsansvar för både leverans, resultat och teamutveckling. Du leder verksamheten genom tydliga mål, närvarande ledarskap och ett aktivt arbete med kultur, engagemang och medarbetarnöjdhet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Driva och utveckla ett aktivt säkerhets- och arbetsmiljöarbete på siten
• Driva utveckling, modernisering och förbättringsprojekt för ökad teknisk tillgänglighet, effektivitet, kapacitet och säkerhet.
• Ansvara för sitens ekonomiska och operativa nyckeltal samt följa upp, analysera och presentera resultat till kund
• Leda och utveckla verksamheten enligt gällande underhållsavtal samt bygga starka kundrelationer genom affärsmässighet, tydlig kommunikation och mätbart kundvärde
• Bygga en positiv, engagerande och inkluderande teamkultur där säkerhet, samarbete, ansvarstagande och delaktighet är naturliga delar av vardagen.
• Leda, coacha och utveckla medarbetarna genom tydliga mål, roller och arbetssätt som stärker kompetens, medarbetarnöjdhet och teamets prestationsförmåga
Du leder ett team på 12 medarbetare bestående av både tjänstemän och kollektivanställda, inklusive underhållstekniker, planerare och underhållsingenjörer.
Du rapporterar till Operations Manager Sverige och ingår i ett nätverk av Site Managers där ni tillsammans driver utveckling och erfarenhetsutbyte. Du kommer även att ha operativ rapportering direkt till kunden.
Om dig
Du är en trygg och inspirerande ledare med erfarenhet av att driva förändring och förbättringsarbete i industriell miljö. Du har förmågan att se helheten, identifiera förbättringspotential och omsätta idéer till resultat.
Du leder genom tydlighet, närvaro och förtroende, och drivs av att utveckla både människor och verksamhet. Genom att skapa engagemang, delaktighet och goda relationer bygger du ett tryggt, lärande och prestationsinriktat team där medarbetare känner ansvar, stolthet och möjlighet att påverka.
Vi tror att du:
• Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete
• Är resultatorienterad och bekväm med att fatta beslut
• Har ett starkt kundfokus och en affärsmässig förståelse
• Är initiativrik och van att driva utveckling
Ett tekniskt intresse är en stor fördel, liksom erfarenhet från underhåll eller industriell verksamhet. Vi ser att du har kompetens för CMMS.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift, har god systemvana och erfarenhet av underhållssystem. Du arbetar även tryggt i Excel och PowerPoint.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
Hos oss får du en central roll i en modern och framåtblickande underhållsverksamhet. Du blir en del av ett engagerat team i ett bolag som präglas av utveckling, samarbete och entreprenörsanda.
Vi erbjuder:
• En varierad och utvecklande roll med stort eget ansvar
• Möjlighet att påverka och driva förändring
• Ett starkt fokus på säkerhet och hållbar arbetsmiljö
• Förmåner såsom friskvårdsbidrag, försäkringar och rabatter
Hos Quant är säkerheten alltid högsta prioritet – vi ger dig de bästa förutsättningarna att utföra ditt arbete tryggt och professionellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quant Service Sweden AB
(org.nr 556981-7652)
943 33 ÖJEBYN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Quant Service Kontakt
Operations Manager Sverige
Niklas Henriksson niklas.henriksson@quantservice.com Jobbnummer
9984275