Site Manager - Järfälla
2026-02-04
Vill du leda en verksamhet som varje dag gör direkt skillnad i människors liv? Har du en bakgrund från produktion eller tillverkande industri och brinner för struktur, ledarskap, kunden och utvecklingsarbete? Då kan du vara vår nästa Site Manager på Hjälpmedelsservice i Järfälla.
Om verksamheten:
På Hjälpmedelsservice i Järfälla ansvarar Sodexo för lagerhållning, rekonditionering, service och distribution av medicintekniska hjälpmedel till hela Stockholmsområdet. Verksamheten är ett av våra viktigaste nav i landet och levererar dagligen 300-400 hjälpmedel till både privatpersoner och vårdgivare. Våra tjänster bidrar direkt till möjligheten att leva tryggt och självständigt - något vi är mycket stolta över.
Du kommer bli en del av en komplex och dynamisk site som befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Vi söker en erfaren och engagerad Site Manager som vill ta ett helhetsansvar för drift, ledarskap, kvalitet och utveckling.
Om rollen
Som Site Manager har du det övergripande operativa ansvaret för verksamhetens drift, kvalitet, leverans, arbetsmiljö och ekonomi. Du leder tre produktionsledare som i sin tur ansvarar för team inom lager, logistik, rekonditionering och service.
Ditt ansvar omfattar bland annat:
• Att leda och utveckla verksamheten med fokus på kvalitet, leveranssäkerhet, ekonomi och arbetsmiljö
• Säkerställa fungerande processer inom lagerhållning, rekonditionering, service och operativa inköp
• Coacha och stötta produktionsledarna i deras dagliga ledarskap
• Driva systematiskt förbättringsarbete och implementera struktur, rutiner och standarder
• Aktivt delta i utvecklingsprojekt och förändringsarbete
• Föra dialoger med externa parter i samarbete med kundansvarig
• Arbeta nära affärssystemen och bidra till smarta lösningar och optimerade flöden
Du rapporterar till bitr. affärsområdeschef och är en viktig del av den operativa ledningen inom Hjälpmedelsverksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att vara platschef, produktionschef eller motsvarande inom tillverkande industri, produktionsmiljö eller annan komplex verksamhet. Du har god förståelse för flöden, processer och förbättringsarbete och trivs med att leda genom andra.
Utöver ovan ser vi att du har:
• Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
• Dokumenterad ledarerfarenhet, gärna via första linjens chefer
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete via Lean eller liknande arbetsmetoder
• God systemvana och förmåga att hantera affärssystem
• Kunskap inom arbetsmiljö och kvalitetsarbete
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
• B-körkort
Det är meriterande om:
Det är meriterande om:
• Du tidigare arbetat i en regulatorisk bransch
För att lyckas i rollen är du:
• Strukturerad och systematisk
• Trygg i ditt ledarskap och närvarande i vardagen
• Lösningsorienterad och handlingskraftig
• Relationsbyggande med god kommunikationsförmåga
• Prestigelös men med hög integritet
• Förändringsdriven och motiverad av att skapa ordning, stabilitet och utveckling
Vad vi erbjuder
• Ett samhällsviktigt uppdrag där ditt arbete verkligen betyder något
• Möjlighet att påverka och forma en stor och komplex verksamhet
• En arbetsplats med stort engagemang och stark utvecklingsagenda
• Ett nära samarbete med erfarna kollegor inom drift, service och projekt
• Goda utvecklingsmöjligheter inom en internationell koncern
Viktigt att veta
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetstider: Heltid, veckodagar
För den här tjänsten kommer vi att genomföra en bakgrundskontroll. Observera också att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
