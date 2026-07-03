Site Maintenance Lead
Siemens Energy AB / Gruv- och metallurgijobb / Trollhättan Visa alla gruv- och metallurgijobb i Trollhättan
2026-07-03
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En ögonblicksbild av din dag
Vi söker nu en strukturerad och drivande Site Maintenance Lead (underhållskoordinator) som vill vara med och utveckla vår verksamhet. I denna roll ansvarar du för att planera, samordna och följa upp underhållsinsatser, vilket säkerställer hög tillgänglighet, säkerhet och effektivitet i produktionen.
Genom att arbeta nära produktion, teknik och övriga stödfunktioner får du en nyckelroll i att optimera underhållsprocesser och driva ständiga förbättringar. Dessutom kommer du att samarbeta tätt med Siemens Energy i Finspång, där du har löpande kontakt med underhållschefen och underhållsavdelningen.
Hur Du kommer att påverka
Planering och koordinering av förebyggande och avhjälpande underhåll är centrala delar av din roll.
Effektiv resursplanering av personal, material och externa leverantörer säkerställs genom ditt arbete.
Uppföljning och analys av avvikelser, störningar och driftstopp ingår i dina ansvarsområden.
Drivande av förbättringsinitiativ inom underhåll och tillgänglighet är en viktig del av din påverkan.
Strukturerat arbete i underhållssystem och bidrag till utveckling av rutiner och arbetssätt är avgörande för framgång.
Vad Du medför
Relevant eftergymnasial utbildning inom teknik, underhåll eller produktion (t.ex. ingenjör, YH eller motsvarande).
Erfarenhet av underhållsarbete inom industri eller tillverkningsmiljö.
God förståelse för produktionsprocesser och tekniska system.
Erfarenhet av underhållsplanering och/eller koordinerande roller.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Om Teamet
Du kommer att arbeta i ett dynamiskt team inom divisionen Gas Services, där vi erbjuder energilösningar med noll eller låga utsläpp. Teamet fokuserar på service, modernisering och digitalisering av våra gasturbiner, ångturbiner och generatorer. Tillsammans strävar vi efter att minska klimatavtrycket och skapa hållbara energilösningar.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med mer än 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.Publiceringsdatum2026-07-03Så ansöker du
Tveka inte – skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
, id nr 299017 senast 2026-08-09.
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
Ledarna, Anders Fors, ledarnaklubbenseab@siemens-energy.com
IF Metall, Mikael Malmgren, mikael.malmgren@siemens-energy.com
#page Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "299017". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048)
461 38 TROLLHAETTAN Arbetsplats
Trollhaettan Jobbnummer
9992424