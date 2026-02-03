SiS ungdomshem Stigby söker enhetschef
Statens institutionsstyrelse / Sjukvårdschefsjobb / Jönköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Jönköping
2026-02-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Jönköping
, Aneby
, Nässjö
, Eksjö
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Stigby på Visingsö har plats för 35 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en MBB-avdelning (mottagning- och behovsbedömning), fyra behandlingsavdelningar och en utskrivningsförberedande avdelning i Jönköping. Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
SiS ungdomshem Stigby söker en enhetschef till nattorganisation och operativa ledare. Du ansvarar för arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet för samtlig nattpersonal på institutionen samt institutionens fem operativa ledare. Dina arbetsuppgifter är att i enlighet med uppställda mål leda och utveckla nattorganisationen med ansvar för omvårdnad och behandling av ungdomarna. Du kommer även att ansvara för uppgifter inom det övergripande arbetet med säkerhetsfrågor på institutionen och ha ett nära samarbete med institutionens säkerhetssamordnare. I ledarskapet ingår metodutveckling, dokumentation och uppföljning som viktiga delar. Du ansvarar för att gemensamma arbetssätt och metoder används och efterlevs och stödjer medarbetare i sitt arbete. Du ser till att medarbetarna har kompetens för den vård och behandling som avdelningarna bedriver och förutsättningar att genomföra sina uppgifter i en god och säker arbetsmiljö.
Du ingår i institutionens ledningsgrupp och ska även verka för institutionens utveckling. Du ingår i institutionens chefberedskap enligt rullande schema. Arbetstiderna kommer att förläggas till i huvudsak dagtid, men med viss oregelbunden arbetstid för att du ska kunna träffa dina medarbetare. Alla enhetschefer ingår i ett internt nätverk med kollegor i samma yrkesroll som samlas vid regelbundna fortbildningsdagar. SiS har ett chefsprogram med olika inriktningar som stärker dig som chef och ledare och du har stora möjligheter att öka din kompetens.Kvalifikationer
Det är ett krav att du har en akademisk examen om minst 180hp t.ex. socionomutbildning, utbildning inom samhällsvetenskap eller beteendevetenskap samt utbildning inom pedagogik med inriktning ungdoms och missbruksvård är meriterande, men annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig kan komma ifråga. Det är även ett krav att du har dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som chef/ledare med helhetsansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet samt att du har B-körkort.
Meriterande:
• Ledarskapserfarenhet från arbete inom ungdomsvård, institutionsvård, socialtjänst eller motsvarande
• Erfarenhet av att arbeta med målgruppen eller har erfarenhet av socialtjänst, skola eller psykiatri
• Kunskaper om särskilda befogenheter samt erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning.
Arbetet inom SiS kräver att du är strukturerad och tydlig i ditt ledarskap. Du har en prestigelös inställning och utövar ett moget ledarskap genom förmågan att balansera myndighetens, personalgruppens och ungdomarnas mål och behov. Du har en god samarbetsförmåga, är flexibel och har förmågan till helhetssyn. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på ledarskap överensstämmer med vår.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Fackliga representanter:
Klara Goh, SACO-S, 010-453 39 00, klara.goh@stat-inst.se
Magnus Nilsson, OFR, 010-453 53 07, magnus.nilsson3@stat-inst.se
Rodrigue Kakunze SEKO, 010-453 39 00, rodrigue.Kakunze@stat-inst.se
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2026-03-01.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Administrativ Chef
Andreas Törnkvist andreas.tornkvist@stat-inst.se 010-453 39 02 Jobbnummer
9720111