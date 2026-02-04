SiS ungdomshem Margretelund söker vikarierande Enhetschef
Statens institutionsstyrelse / Sjukvårdschefsjobb / Falköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Falköping
2026-02-04
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Falköping
, Lidköping
, Jönköping
, Aneby
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Margretelund tar emot icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi har verksamhet i Lidköping och i närheten av Falköping.
Arbetsbeskrivning
Vi söker en vikarierande enhetschef till vår satelitavdelning i Falköping. På våra två avdelningar i Falköping har vi mottagning och behovsbedömning (MBB) för flickor. En MBB-avdelning är många gånger ungdomarnas första kontakt med tvångsvården och fokus är att stabilisera ungdomens situation och mående. För det krävs ett stort fokus på ett trygghetsbaserat och relationsskapande arbete för att bryta ett socialt nedbrytande beteende som t.ex. kriminalitet eller missbruk.
Hos oss kommer du att få möjlighet att arbeta tillsammans med erfarna och engagerade kollegor och dagligen möta medarbetare som brinner för uppdraget att göra skillnad för ungdomar.
Som enhetschef har du verksamhetsansvar, ekonomiskt ansvar och personalansvar för medarbetarna på din avdelning. Du leder, planerar, genomför, följer upp och utvecklar arbetet på avdelningen mot uppställda mål samtidigt som du har det övergripande behandlingsansvaret för ungdomarna som vistas på din avdelning.
Du ingår i institutionens ledningsgrupp och är direkt underställd institutionschefen. I arbetet ingår chefsberedskap. Publiceringsdatum2026-02-04Kvalifikationer
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap.
Krav:
• En akademisk utbildning om minst 180 hp, gärna inom samhälls-, beteende- eller vårdvetenskap som till exempel socionom eller beteendevetare eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig.
• En god kommunikativ förmåga och skapar dialog, delaktighet och engagemang. Förmåga att skriva och tala obehindrat på svenska.
• Erfarenhet av att arbeta med målgruppen eller har erfarenhet av socialtjänst eller psykiatri
• Erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning
• B-körkort
Meriterande:
• Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som chef med helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och personal.
Anställning:
Tjänsten är ett vikariat till och med 2026-12-31. Tillträde snarast.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 26-02-18.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Enhetschef
Elin Edstam Elin.Edstam@stat-inst.se 010-453 35 00 Jobbnummer
9723166