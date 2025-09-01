SiS söker utredare till GD-stab
Statens institutionsstyrelse / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2025-09-01
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Lockas du av att bidra till ett livsviktigt uppdrag genom att utveckla ledningen och styrningen i en komplex verksamhet? Har du flerårig erfarenhet av arbete med ledning, styrning och förvaltning inom offentlig verksamhet? Då kan du vara den vi söker!
SiS befinner sig i en spännande förändringsresa och det pågår flera parallella utvecklingsinsatser för att förbättra ledningen och styrningen av myndigheten samt stödet till kärnverksamheten.
GD-stab söker nu dig som är en kvalificerad utredare och som vill bidra till att utveckla arbetet med frågor som handlar om ledning och styrning. GD-stabs uppdrag är att vara ett stöd till generaldirektören i hennes ledning och styrning samt stödja och stärka myndighetsledningens samlade förmåga till strategisk inriktning, styrning och samordning. Du arbetar självständigt med att genomföra strategiska utrednings- och utvecklingsuppdrag inom GD-stabs sakområde. Framtagande av underlag till generaldirektören och beredning av olika beslutsunderlag ingår i arbetsuppgifterna. Du är ofta samordnande gentemot andra avdelningar och sektioner, såväl internt som gentemot våra externa samverkanspartners, och deltar i nätverk och styrgrupper.
GD-stab leds av en stabschef och består av sju medarbetare. Tjänsten är varierande och utvecklande. Resor inom Sverige kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• En akademisk examen inom juridik, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
• Flerårig erfarenhet av arbete med ledning, styrning och förvaltning inom offentlig verksamhet
• Mycket god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på svenska
• God förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på engelska
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av arbete vid regeringskansliet eller av uppdrag som har inneburit departementskontakter
• Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete
• Erfarenhet av arbete i stabsfunktion/nära ledningen
• Arbete inom SiS eller liknande verksamhet
Arbetet ställer krav på att du är kommunikativ, har mycket god samarbetsförmåga och är prestigelös. Du är strukturerad, organiserar och planerar ditt arbete väl och slutför det som påbörjats med god kvalitet enligt tidplan. Vidare har du initiativförmåga, nyfikenhet och intresse av att utveckla verksamhet och arbetssätt. Därtill kan du snabbt sätta dig in i komplexa frågeställningar som ställer krav på strategiskt tänkande och helhetssyn. Arbetets karaktär ställer höga krav på integritet och stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet!
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning på 12 månader.
Tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 21 september 2025.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Mimmi Angevald Haugen, rekryterande chef. Under vecka 38 besvaras eventuella frågor av Julia Edoff, HR-specialist.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9484831