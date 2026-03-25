SiS söker två upphandlare (visstidsanställningar 12 månader)
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 400 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare. Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Vid sektionen för inköp och upphandling arbetar ett ambitiöst och serviceinriktat team, som värdesätter ett gott samarbete. I sektionens uppdrag ingår ett centralt och övergripande ansvar för styrning, utveckling, uppföljning, samordning och rådgivning i frågor rörande inköp, upphandling och avtal. Till följd av en växande organisation utökas nu sektionen med fler medarbetare. SiS arbetar med att införa ett kategoristyrt inköp, vilket sektionen för inköp och upphandling ansvarar för att driva och utveckla. Sektionen arbetar också löpande med utbildningsfrågor, att ge stöd för en god avtalsförvaltning inom organisationen samt har ansvaret för myndighetens avtalsdatabas och e-handelssystem. Sektionen bemannas för närvarande av femton medarbetare.
Till sektionen för inköp och upphandling vid huvudkontoret söker vi nu två upphandlare för visstidsanställningar på 12 månader. I rollen som upphandlare arbetar du självständigt och i nära samarbete med företrädare för verksamheten med planering och genomförande av upphandlingar enligt LOU. SiS upphandlar ett brett spektrum av varor och tjänster, vilket gör att ingen upphandling är den andra lik. SiS ser ett ökat behov av att upphandla IT- och byggentreprenadtjänster och söker därför upphandlare med särskild erfarenhet och intresse inom någon av dessa kategorier. I de upphandlingsprojekt du ansvarar för kommer du att ha en sammanhållande och drivande funktion. Du kommer att delta i alla moment i upphandlingens genomförande, från marknadsanalys till det färdiga avtalet. Medverkan i olika arbetsgrupper och interna utbildningar på inköps- och upphandlingsområdet tillhör också arbetsuppgifterna. Tjänsten omfattar de flesta frågor inom upphandlingsområdet där även administrativt arbete med avtal och struktur ingår. Vi är en mindre grupp och du kommer att ges möjlighet att arbeta brett och ta ett stort eget ansvar.
I rollen som upphandlare ansvarar du bland annat för:
• Projektledning vid planering och genomförande av upphandlingar.
• Hantering av upphandlingsfrågor.
• Viss upphandlingsjuridisk och avtalsrättslig rådgivning (upphandlingsjurister finns vid sektionen).
• Hantering av utlämnande av allmän handling.
• Genomförande av interna utbildningar.
• Administration kopplad till upphandlingsärenden.
Inom sektionen för inköp och upphandling arbetar vi aktivt tillsammans för att utveckla vår inköpsverksamhet. Du deltar i det löpande utvecklingsarbetet av sektionens arbetssätt så att SiS köper varor och tjänster på ett korrekt, affärsmässigt och effektivt sättKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskole- alternativt yrkesutbildning inom exempelvis inköp, upphandling, ekonomi, juridik, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av upphandlingsarbete, där du självständigt har lett och genomfört upphandlingar
• Goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling (LOU)
• God kommunikativ förmåga att uttrycka dig på svenska, såväl i tal som i skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av projektledning
• Erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter i offentlig verksamhet
• Erfarenhet av att ta fram olika typer av utvärderingsmodeller
• Erfarenhet av att utarbeta avtalsvillkor
För att passa för rollen behöver du vara noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du driver självständigt ditt arbete framåt och har ett flexibelt förhållningssätt när förutsättningar ändras. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i samarbete med kollegor i din omgivning som har olika bakgrund och kompetenser.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet!
Anställning:
Tjänsterna är två visstidsanställningar på 12 månader och heltid. Tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Du kommer att jobba på huvudkontoret i Solna. Resor i tjänsten är sällsynta men kan förekomma i undantagsfall, eftersom vi har verksamhet i hela landet. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete som har inverkan på många personers vardag. Dessutom kommer du jobba i fina lokaler, med bra pendlingsmöjligheter. Vi erbjuder också våra medarbetare flera förmåner, som t.ex. möjlighet att delvis arbeta hemifrån och friskvårdsbidrag. Som statsanställd har du också generösa semestervillkor, bra pensionsavtal och kompensation för förlorad inkomst i samband med föräldraledighet och sjukskrivning.
Välkommen att registrera din ansökan senast 2026-04-14. Kontaktuppgifter för detta jobb
Anja Murray, Sektionschef: 010-453 40 43
Adham Abu-Sultan Seko: 010-453 22 05
Jenny Kingstedt, ST/OFR: 010-453 40 77
Isabelle Strid, Saco-S: 010-453 40 68
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön.
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/
