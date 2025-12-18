SiS söker en it-supporttekniker
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare.
Hos oss är digitalisering mer än teknik - det är en möjliggörare för god vård och behandling. På It- och digitaliseringsavdelningen arbetar idag cirka 60 engagerade medarbetare varje dag med att bidra till att stärka myndighetens verksamhet.
Nu går vi in i en spännande utvecklingsfas med ett utökat uppdrag för hela myndigheten. Tillsammans driver vi den digitala transformationen med fokus på säkra, tillgängliga och moderna lösningar som gör verklig skillnad - för medarbetare, ungdomar och klienter.

Dina arbetsuppgifter
Brinner du för it, service och problemlösning? Gillar du dessutom att ha daglig kontakt med användare och arbeta i en sammansvetsad och välfungerande grupp med kunniga kollegor som stöttar varandra? Då kan du vara vår nästa it-supporttekniker på huvudkontoret i Solna!
Idag består it-supporten av 7 medarbetare som ger teknisk support till hela vår verksamhet, dvs både mot SiS-hem och vårt huvudkontor.
Vi behöver nu utöka it-supporten med ytterligare medarbetare. Dina arbetsuppgifter blir att ge första och andra linjens it-support, dvs felsöker och löser problem. Det ingår även hantering av nyanställda, avslut, beställningar och hantering av myndighetskort.
Du tar emot och registrerar ärenden, för dialog med användare och återkopplar inom dessa områden:
• Installation och felsökning av datorer, telefoner och annan it-utrustning
• Kontohantering och behörigheter (AD, Exchange, Sharepoint osv)
• Tekniksupport i konferensrum och vid möten
• Beställningar av datorer och telefoner med tillhörande abonnemang
• Hantering av nyanställda och myndighetskort
• Övriga förekommande it-supportärenden
En viktig del av arbetet är även registervård och att dokumentera våra rutiner samt ta fram instruktioner. Du agerar rådgivande och utbildar medarbetare vid behov.
Vi får in ärenden via telefon, besök i vårt supportrum och via vårt ärendehanteringssystem. Arbetet utförs på plats på kontoret i Solna Business ParkKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Bred teknisk kunskap och intresse
• En gymnasial utbildning med inriktning mot it eller motsvarande yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst 1 års yrkeserfarenhet, gärna mer, av it-support
• Minst 1 års erfarenhet av att arbeta i ett ärendehanteringssystem, t.ex. Jira
• Goda kunskaper inom Windows 11 och Microsoft Office 2021
• Goda kunskaper i Active Directory
• Erfarenhet av konferensrumsteknik
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska
Det är meriterande om du också har erfarenhet av:
• Administration i Sharepoint
• SCCM Client Center och monitor
• Erfarenhet av administration i Exchange
• Hantering och administration av mobiltelefoner
• Erfarenhet av Telia Servicedesk Web
• Arbete i offentlig sektor
För att lyckas i rollen tror vi att du är driven, kommunikativ och flexibel. Du är angelägen om att ge en god service och delar gärna med dig av dina kunskaper på ett pedagogiskt sätt. Du kommunicerar väl, både muntligt och skriftligt på svenska. Då arbetet är varierat har du en förmåga att snabbt ta till dig nya tekniker och sätta dig in i olika typer av problem. Vidare ser vi att du tar stort ansvar för ditt arbete och driver dina processer vidare. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Hos SiS är hög integritet mycket viktigt och du behöver vara van att hantera känslig information på ett ansvarsfullt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Då befattningen innefattar administration och hantering av myndighetskort, så innebär det att en lämplighetsprövning kommer att genomföras i samband med anställning med krav på godkänt resultat. Ytterligare krav för befattningen är att du har ett svenskt personnummer samt en svensk folkbokföringsadress
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå. Tillträde enligt överenskommelse.
Befattning: It-administratör.

Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 18 januari 2026.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Referensnummer: 2.9.1-11335-2025
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning.
