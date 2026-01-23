Sinntorpsskolan 4-9 söker lärare åk 4-6 Föräldravikariat
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Sinntorpsskolan åk 4-9, är en grundskola belägen i Östra Lindome. Vi är ca 460 elever och 60 personal. Sinntorpsskolan leds av en rektor och en biträdande rektor. På Sinntorpsskolan värnar vi om en trygg och trivsam arbetsmiljö, för både elever och personal. Vi har ett inkluderande arbetssätt och strävar efter att skapa en lärmiljö där alla ges möjligheten att lyckas utifrån sina egna förutsättningar.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
En av våra lärare går på föräldraledighet i mars. Vi söker dig som är 4-6 lärare. Vi vill att du ska kunna undervisa i matematik, No och svenska i åk 4-6. I tjänsten ingår mentorskap i åk 5.
När du arbetar som lärare hos oss ingår ansvar för planering, genomförande, dokumentation, betygsättning, utvärdering av verksamheten samt mentorskap. Ditt uppdrag innebär också att tillsammans med dina kollegor skapa förutsättningar för elevers kunskapsutveckling samt att arbeta för en trygg och stimulerande lärandemiljö för alla elever. Du kommer att arbeta ihop med ett arbetslag inriktat mot åk 4-6 och ha flera kollegor i dina ämnen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare. Du ska ha behörighet i matematik, svenska och NO. Som person har du god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i arbetslag. Du har ett inkluderande arbetssätt och har förmågan att skapa goda relationer.
Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
