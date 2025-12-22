Simuleringssjuksköterska till Akutmottagningen, Skövde
2025-12-22
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Simuleringssjuksköterska till Akutmottagningen Skövde
Vill du kombinera akutsjukvård med utbildning, utveckling och simulering? Akutmottagningen i Skövde har genomgått en stor omställning och bedriver idag verksamhet i toppmoderna, ljusa och välanpassade lokaler.
Med kapacitet för cirka 70 000 patienter per år, en ny barnakutenhet med eget barnspår samt röntgen i direkt anslutning, är vi en av Sveriges största och mest moderna akutmottagningar. Vi är ett av regionens fem traumasjukhus och tar emot patienter inom medicin, kirurgi, ortopedi, infektion, barnmedicin, gynekologi samt ÖNH och ögon. Nu söker vi dig som vill vara med på vår fortsatta utvecklingsresa i en specialiserad roll som simuleringssjuksköterska - där du är med och driver och utvecklar vår simulerings- och utbildningsverksamhet.
Om uppdraget
Som simuleringssjuksköterska är du en central del i att
driva och utveckla simuleringsverksamheten, med särskilt fokus på vardagssimulering, trauma- samt barnmedicinstimulering
vara pedagogiskt ansvarig i utbildningsfrågor
samarbeta nära kollegor inom kompetensstöd, MT/IT-ansvariga, enhetschefer och andra yrkeskategorier på sjukhuset
arbeta i ett team bestående av två sjuksköterskor och en undersköterska
skapa utbildningar och simuleringstillfällen som stärker både individuell kompetens och teamarbete i vår kliniska vardag.
Du kommer att få simuleringsutbildning för att tillägna dig den kompetens som uppdraget kräver. Tidigare erfarenhet av simulering är meriterande men inget krav - det viktigaste är att du är pedagogisk, utvecklingsorienterad och har god värdegrund.
Parallellt med ditt simulering- och utbildningsuppdrag ingår du i den kliniska verksamheten där du arbetar med akut omvårdnad och specialistsjukvård i team tillsammans med undersköterskor och läkare.
Vem är du?
Vi söker dig som
är legitimerad sjuksköterska
har erfarenhet av eller stort intresse för akutsjukvård och undervisning
har pedagogisk förmåga, god kommunikation och intresse för lärande
är nyfiken på att utveckla simuleringsmetodik och inkluderande utbildningsformer
trivs i teamarbete och bidrar till ett positivt, respektfullt arbetsklimat.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
en utvecklande och unik roll där du får påverka utbildning, simulation och klinisk kompetensutveckling
deltagande i ett engagerat team med goda möjligheter att forma arbetets innehåll
en arbetsplats där patientsäkerhet, arbetsmiljö och lärande står i fokus
huvudsaklig tjänstgöring dagtid. Kliniskt arbete som sjuksköterska ingår i tjänsten enligt schema och omfattar var fjärde helg samt arbete under storhelger och sommaren.
Vill du vara med och utveckla framtidens akutsjukvård? Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
