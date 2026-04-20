Simulerings-/Modelleringsingenjör till framtida flygfarkoster
Vill du arbeta nära styrsystem, sensorer och verklig flygfysik - och samtidigt vara med och forma teknik för framtidens flygplattformar? Nu söker vi en Simulerings-/Modelleringsingenjör där du blir en del av ett nystartat team som utvecklar nya lösningar i teknikens absoluta framkant!
Om rollen
Som Simulerings-/Modelleringsingenjör arbetar du inom området med fokus på styrsystem och primärdata för framtida flygplattformar - både obemannade och bemannade. Området omfattar bland annat sensorer för lufttryck, fart, anfallsvinkel, acceleration och flygplanets orientering samt hur dessa data används för att styra flygningen på ett säkert och robust sätt.
I rollen ansvarar du för modellering och simulering av fysiska system och mjukvara som ingår i styrsystemen. Det kan exempelvis handla om att modellera mekaniska eller hydrauliska komponenter, sensorer eller systemdynamik, och använda dessa modeller för analys, verifiering och vidare utveckling. Du arbetar med simuleringsramverk och genomför flygmekaniska analyser för att säkerställa att funktioner och beteenden uppfyller framtida krav på prestanda och säkerhet.
Arbetet sker i tätt samarbete med mjukvaru och hårdvaruingenjörer, där modeller och simuleringar används som ett gemensamt tekniskt underlag. Du blir en del av ett nytt team som byggs upp från grunden. Där får ni möjligheten att arbeta i ett fartfyllt tempo, med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka både tekniska lösningar och hur arbetet bedrivs framåt.
För att trivas i den här rollen ser vi att du är en person som tycker om att fördjupa dig i komplexa problem och arbeta strukturerat mot tydliga mål. Du har ett analytiskt sätt att tänka och gillar att förstå hur saker verkligen hänger ihop.
Samtidigt är du självständig och initiativtagande. Du tar ansvar för ditt arbete, vågar fatta beslut och kan själv se vad som är viktigast att fokusera på här och nu. Eftersom arbetet sker i ett dynamiskt sammanhang med snabba omprioriteringar är du flexibel och trivs i miljöer där tempot ibland är högt.
Du är också en lagspelare. Du samarbetar gärna, delar med dig av din kunskap och bidrar till en öppen och prestigelös kultur där man hjälper varandra att lyckas. Noggrannhet och kvalitet är naturligt för dig, särskilt eftersom systemen du arbetar med ställer höga krav på tillförlitlighet och säkerhet.
Kort sagt söker vi dig som kombinerar tekniskt djup med nyfikenhet, ansvarstagande och ett positivt sätt att arbeta tillsammans med andra!
Skallkrav för tjänsten:
Högskole eller civilingenjörsexamen inom Maskinteknik/Elektroteknik/Hydraulik/Mekatronik/Teknisk Fysik/Motsvarande
Intresse/erfarenhet av simulering, modellering, styrsystem och/eller reglerteknik
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet av MATLAB och Simulink
Kunskaper inom simuleringsramverk
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
Vår kund
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att stärka nationers förmåga att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. De utvecklar teknik och lösningar som stödjer en säkrare och mer hållbar värld. De utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapenteknik, ledningssystem, sensorer samt marina plattformar och utgör en viktig del av Sveriges och andra nationers försvarsförmåga.
Om du erbjuds en tjänst kommer du att genom en säkerhetsprövning som måste bli godkänd för att du ska kunna påbörja din anställning.
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Linköping, on-site
Omfattning: Heltid
