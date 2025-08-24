Simskole- och breddansvarig
Turebergs simklubb finns i Sollentuna, strax utanför Stockholm. Vi har ca. 1500 aktiva medlemmar, varav 1000 i vår simskoleverksamhet och 500 i övrig verksamhet, från nybörjar- till elitnivå. Verksamheten bedriver vi i Sollentuna sim & sporthall.
Simskole- och breddansvarig till Turebergs Simklubb - Bygg framtiden med oss!
Nu söker vi dig som vill driva vår simskole- och breddverksamhet och vara med att leda vår förening in i nästa kapitel.
Turebergs Simklubb står inför en spännande och utvecklande period med stora förändringar. Under tiden som vår ordinarie simbassäng genomgår renovering fortsätter vi verksamheten i en tillfällig bassäng - med målet att stå ännu starkare när renoveringen är klar.
Vår förening präglas av gemenskap, glädje och engagemang, med simning på alla nivåer - från simskola till träning och tävling på hög nivå.
Vi söker dig som är flexibel, initiativrik och har ett starkt eget driv. Du ser möjligheter i förändring, bidrar aktivt till vår fortsatta utveckling och bygger samtidigt din egen kompetens i takt med att verksamheten växer och tar nya steg framåt.Publiceringsdatum2025-08-24Om tjänsten
I din roll som simskole- och breddansvarig ansvarar du för simskoleverksamheten samt våra utmanargrupper. Utmanargrupperna utgör det första steget in i tränings- och tävlingsverksamheten.
Som simskole- och breddansvarig planerar och leder du arbetet i simskolan och i utmanargrupperna, du deltar på vissa tävlingar och eventuella läger för de yngre simmarna samt driver rekrytering och kompetensutveckling av våra ledare. I tjänsten ingår administrativa uppgifter kopplat till verksamheten.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med chefstränaren och klubbchefen. Ditt engagemang i simskolan och utmanargrupperna skapar en stabil grund för tränings- och tävlingsverksamheten. Tillsammans lägger vi grunden för en välmående, långsiktigt hållbar och framgångsrik simförening.
• Anställningsform: Tillsvidare 100 %, med 6 månaders provanställning.
• Arbetstid: Varierande - både dagtid, kvällar och helger enligt verksamhetens behov.
• Tillträde: Hösten 2025, enligt överenskommelse.
• Lön: Enligt överenskommelse.Profil
• Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
• Du har en utbildning inom simidrott via Svenska Simförbundet och/eller motsvarande eftergymnasial utbildning.
• Du är van att leda andra.
• Du är tydlig i din kommunikation, i både tal och skrift.
• Du är flexibel, prestigelös och social, med stort engagemang och ansvarskänsla.
• Du kan arbeta både självständigt och i team, med ett helhetsperspektiv på verksamheten.
• Du har B-körkort (meriterande).
Vi erbjuder
• Ett spännande och utvecklande uppdrag där du får möjlighet att aktivt bidra till föreningens framtid - från renoveringsfas till en fullskalig återstart. Du får möjlighet att bygga upp en stark och hållbar verksamhet med särskilt fokus på simskola och breddverksamhet.
• Möjlighet till vidareutbildning via Svenska simförbundets kurser.
• Friskvårdsbidrag.Så ansöker du
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till kansli@turebergsim.se
så snart som möjligt, dock senast 1 november 2025. Märk ansökan med Simskole- och breddansvarig.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
I samband med anställning begär vi utdrag ur belastningsregistret.
Ytterligare upplysningar lämnas av klubbchef Josefin Sjövall på tel. 070 72 53 996 eller vice ordförande Ina Strömberg på tel 070 26 70 187.
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: kansli@turebergsim.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Simskole- och breddansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Turebergs Simklubb
, http://www.turebergsim.se
Stubbhagsvägen 2 (visa karta
)
192 51 SOLLENTUNA Kontakt
Klubbchef
Josefin Sjövall kansli@turebergsim.se 0707 253996, 0707 253996 Jobbnummer
9472804