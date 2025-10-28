Simlärare/badvakt
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Huvuduppdrag Samhälle har som syfte att öka invånarnas livskvalitet och möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden. Gemensamt skapar huvuduppdragets verksamheter förutsättningar för god hälsa, en attraktiv, tillgänglig och levande stadsmiljö, landsbygd och natur, en trygg och hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid samt en god infrastruktur.
Att vara simkunnig och medveten om vattensäkerhet är ett bra sätt att förebygga drunkningsolyckor. Ängelholms kommun är certifierad Vattensäker kommun och erbjuder skolsim och kommunala simskola inomhus på Toftabadet och sommarsimskola på vårt friluftsbad i Vejbystrand. Toftabadet ligger i Munka Ljungby. Det är ett fräscht och mysigt litet bad med familjär stämning. Här finns en 25-metersbassäng med 28 grader i vattnet. Toftabadet har öppet från september till början på juni och stänger under sommarsäsongen. Vejbybadet, eller Vejbystrands friluftsbad, är ett populärt utflyktsmål för både ängelholmsbor och besökare. Vejbybadet har öppet under sommarmånaderna juni, juli och augusti.
Att arbeta som simlärare innebär att du arbetar med att öka simkunnigheten bland Ängelholms barn och unga. Du och dina kollegor jobbar tillsammans med att öka simkunnigheten genom livsviktig kunskap. Din huvuduppgift kommer vara att leda våra simskolor, dokumentera, se till så badets miljö är ren och fräsch, samt att vara badvakt.
Du kommer att arbeta enligt schema måndag till lördag, dagtid och/eller kvällstid.Kvalifikationer
• Du som söker är 18 år eller äldre.
• Du har även arbetslivserfarenhet av att leda simundervisning och/eller är utbildad simlärare. Den utbildning som vi anser är godkänd är utbildningar från svenska livräddningssällskapet, SLS. I det fall man inte är SLS utbildad kan du ha möjlighet att bli utbildad i din tjänst.
• Erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med barn är meriterande.
• Tidigare erfarenhet av att planera, driva och genomföra simundervisning är en fördel.
• HLR-utbildning och kunskap om simmärkestagning är meriterande.
Förmåga att vara kommunikativ, stresstålig och självgående med ett strukturerat arbetssätt
Provanställning kan förekomma.
B körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
