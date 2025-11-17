Simlärare
Turebergs simklubb finns i Sollentuna, strax utanför Stockholm. Vi har ca. 1600 aktiva medlemmar, varav över 1000 i vår simskoleverksamhet och resterande i övrig verksamhet, från nybörjar- till elitnivå. Klubben grundades år 1972 och vi har bedrivit simskoleverksamhet sedan år 2000.
Arbetsplatsen är vår egen bassäng TSK Arena i Häggvik, Sollentuna.
Som simlärare planerar du och leder undervisningen i flera av våra simskolegrupper för barn från 5 år och uppåt. Du jobbar aktivt i vattnet och i nära samarbete med dina kollegor. Du ordnar diplom, skriver nivårekommendationer och kommunicerar med föräldrar på kanten. Du deltar i klubbens ledarmöten och ger din input på hur vi kontinuerligt kan utvecklas tillsammans. Undervisningen bedrivs i såväl undervisningsbassängen som i den stora bassängen. Verksamheten följer i huvudsak Svenska simförbundets riktlinjer för simskoleverksamhet.
Jobbet passar dig som...
i första hand är utbildad simlärare med erfarenhet av arbetet, men även dig med bakgrund som simmare/simtränare eller med erfarenhet av annat arbete med barn.
har mycket god vattenvana och goda simkunskaper.
är positiv, självständig och ansvarskännande.
tycker om att arbeta i team med andra och med barn i vatten.
Anställningsform: Tidsbegränsad, vårterminen 2026. Med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Deltid, enligt överenskommelse..
Arbetstider:
Lördag: pass 1: kl. 08:45-12:20, pass 2 kl.13:00-16:45.
Söndag: pass 1: kl. 08:45-12:20, pass 2 kl.13:00-16:45.
Lön: Ingångslön för internutbildad simlärare 120 kr/h. Påslag för utbildning samt erfarenhet.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Anställningsprocess: Inledande kort telefonintervju, därefter provjobb i simskolan vid två tillfällen.
Din ansökan med personligt brev och CV vill vi ha per mail kansli@turebergsim.se
snarast, dock senast den 21 december. Inkommande ansökningar behandlas löpande. Vid eventuell anställning ska aktuellt utdrag från belastningsregistret uppvisas.
Ytterligare upplysningar lämnas av klubbchef Josefin Sjövall på ovanstående mailadress eller per tel; 0707 253 996.
Se också vår hemsidawww.turebergsim.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: kansli@turebergsim.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Simlärare". Omfattning
Arbetsgivare Turebergs Simklubb
http://www.turebergsim.se
Stubbhagsvägen 2 (visa karta
)
192 51 SOLLENTUNA
Klubbchef
Josefin Sjövall jcs@turebergsim.se 0707 253996
9609151