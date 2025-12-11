Silviasjuksköterska - Värmdö
2025-12-11
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Vi på Attendo söker nu en Silviasjuksköterska till Attendo Ljung på Värmdö. Attendo Ljung är ett äldreboende med 56 platser samt en dagverksamhet för äldre med en demensdiagnos. Vi drivs sen 2009 på entreprenad i uppdrag av Värmdö kommun och vi ingår nu ett nytt avtal från 1 december där vi som ett mervärde har lagt in en Silviasjuksköterska.
Verksamheten har varit Silviahemscertifierad sen 2022 och har en hög kundnöjdhet enligt Socialstyrelsen brukarundersökning (2025). Medarbetarna trivs på jobbet och våra medarbetarundersökningar visar en hög rekommendationsbenägenhet för vår arbetsplats
Beskrivning av tjänsten
Vi söker nu dig som är Silviasjuksköterska genom Silviahemmets högskola eller har en avslutad specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning demens. Du har därmed gedigen dokumenterad specialistkompetens inom demensvård och ansvarar för handledning i evidensbaserade metoder och individanpassning inom omvårdnaden. Rollen omfattar även förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, med fokus på att stärka den enskildes välbefinnande och livskvalitet. Genom individuella samtal och samtalsgrupper identifieras och motverkas tidiga tecken på ensamhet, oro och psykisk ohälsa.
Du kommer arbeta 60 % som Silviasjuksköterska och 40 % kliniskt schemalagd på demensavdelningarna.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Implementera och följa upp Attendos arbetssätt med Demenskompassen, handleda verksamhetens närståendeombuden, leda, planera och följa upp BPSD-arbete i verksamheten
Silviasjuksköterskan är en viktig kunskapsbank till verksamhetens aktivitetsorganisation där även aktivitetssamordnare, rehabpersonal och aktivitetsombud samt gruppchefer ingår
Du följer upp bemötandeplaner och handleder aktivt i reminiscensmetodik, sensorisk stimulering och social interaktion för att främja kognitivt och emotionellt välbefinnande
Du leder workshops för anhöriga, deltar vid behov på vårdplaneringar och anhörigträffar
Vem är du?
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Som person är du självständig, ödmjuk, noggrann och ansvarsfull. Du brinner för vård av äldre, ser individens behov och är engagerad i deras närstående.
Kvalifikationer
Leg. Sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet inom äldreomsorg/säbo
Du är diplomerad Silviasjuksköterska genom Silviahemmets högskola eller har avslutat specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning demens
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana och inte främmande för att använda digitala planeringsverktyg
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård, pensionsrådgivning samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Veronique Annink, verksamhetschef på 072-141 74 22 eller Jessica Hjortsten, HSL-ansvarig sjuksköterska och biträdande verksamhetschef på 070-865 43 19 Ersättning
