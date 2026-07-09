Signaltekniker till Stenkullen/Göteborgsområdet
Infranord AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Göteborg
2026-07-09
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Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Som Signaltekniker hos Infranord möter du ett spännande, varierande, roligt och socialt arbete. Hos oss tillbringar du en stor del av dagen utomhus tillsammans med ditt arbetslag och i samarbete med andra kollegor. Ditt arbete varierar mellan nybyggnation, besiktning och felavhjälpning av signalsystemet i vår järnvägsmiljö. Mycket av arbetet sker via digitala system och via dokumentering av kontroller och felrapporter.
Du har möjlighet att vara flexibel eftersom resor, samt helg- och nattarbete förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Godkänd gymnasieutbildning med inriktning El- eller signalteknik
• Godkänd grundläggande signalutbildning ex. BSG1, BSG2 samt Signaltekniska principer och grunder (BSGS)
• Yrkeserfarenhet av signaltekniskt arbete inom järnväg
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
• B-körkort (manuell)
Det är meriterande om du har:
• El Säkerhetsledare; spårarbete, arbetsredskap och spårfordon, klen- och lågspänning
• Skydds- och säkerhetsledare (SOS-ledare)
• Tillsyningsman (TSM) vid A-, L- E- skydd samt vägvakt
• SISÄ-behörighet
• Kännedom om olika relä- eller datorbaserade signalställverk (ex. modell 59, 65, 85, 95 osv.)
• ATC, utrustning samt system- funktioner (BSATC) gärna erfarenhet från ERTMS
Som anställd på Infranord erbjuder vi:
• 29-30 dagars semester årligen
• Friskvårdsbidrag 4000kr per år
• Ersättning för läkarvård
• Ersättning för receptbelagd medicin
• Tjänstepension ITP
• Föräldrapenningtillägg
• Rabatter på privata hotellvistelser, större optikerkedjor och hyrbil
• Rabatt på frivillig gruppförsäkring hos Skandia
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi hoppas du tar chansen och söker tjänsten för här kommer du möta ett trevligt gäng med lång erfarenhet och gedigen kompetens som ser fram emot ytterligare en kollega.
Låter det här intressant? Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.Urvalsarbetet kommer att ske efter sommaren, vilket innebär att du kan förvänta dig återkoppling från oss från och med augusti.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infranord AB
(org.nr 556793-3089)
Box 1803 (visa karta
)
171 54 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Sofia Karlsson sofia.a.karlsson@infranord.se +46703771783 Jobbnummer
9998439