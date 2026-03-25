Signaltekniker SISÄ till Hallsberg
Vill du vara med och forma framtiden för ett av Sveriges mest trafikerade och tekniskt utmanande järnvägsområden? Vi söker nu erfarna signaltekniker med SISÄ-kompetens som vill axla en viktig roll i uppstarten av vårt nya basunderhållskontrakt i Hallsberg.
Den 1 september 2026 tar Infranord över ansvaret för basunderhållet på Västra stambanan Hallsberg-Laxå och Hallsberg Rangerbangård. Här är hög tillgänglighet och säkra lösningar helt avgörande för att trafiken ska fungera. Hos oss får du arbeta med avancerade signalsystem och vara en del av ett erfaret team där din kompetens verkligen behövs.
Infranord erbjuder ett varierat arbete i en miljö där du är nära anläggningen och kan påverka din egen arbetsdag. Med vår långa erfarenhet, höga kompetens och vilja att utvecklas fortsätter vi att bygga dagens och framtidens järnväg.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och ett lösningsorienterat arbetssätt - alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som Signaltekniker i Hallsberg tillbringar du en stor del av dagen utomhus tillsammans med ditt arbetslag och i samarbete med andra kollegor. Ditt arbete varierar mellan nybyggnation, besiktning och felavhjälpning av signalsystemet i vår järnvägsmiljö. Du kommer också att dokumentera kontroller och felrapporter i våra interna system.
Du kommer att vara placerad i Hallsberg. Arbetstiderna varierar mellan dag-, kvälls- och nattpass. Beredskap ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Godkänd gymnasieutbildning med inriktning El- eller signalteknik.
* Godkänd grundläggande signalutbildning ex. BSG1, BSG2 samt Signaltekniska principer och grunder (BSGS)
* Yrkeserfarenhet av signaltekniskt arbete inom järnväg.
* SISÄ-behörighet
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på Svenska
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* El Säkerhetsledare; spårarbete, arbetsredskap och spårfordon, klen- och lågspänning
* Skydds- och säkerhetsledare (SOS-ledare)
* Tillsyningsman (TSM) vid A-, L- E- skydd samt vägvakt
* Kännedom om olika relä- eller datorbaserade signalställverk (ex. modell 59, 85, 95 osv.)
* ATC, utrustning samt system- funktioner (BSATC) gärna erfarenhet från ERTMS
Som anställd på Infranord erbjuder vi:
* 29-30 dagars semester årligen
* Friskvårdsbidrag på 4000kr per år
* Ersättning för läkarvård
* Ersättning för receptbelagd medicin
* Tjänstepension ITP
* Föräldrapenningtillägg
* Rabatter på privata hotellvistelser, större optikerkedjor och hyrbil
* Rabatt på frivillig gruppförsäkring hos Skandia
ÖVRIGT
Infranord är Sveriges största järnvägsentreprenör och en växande aktör i Norge. Vi bygger och underhåller järnvägen med hög kompetens, lång erfarenhet och ett starkt fokus på säkerhet och kvalitet. Vi finns på över 70 orter och är cirka 1 600 medarbetare varav 75 procent arbetar i produktionen. Främst som tekniker inom bana, el, signal och tele. Vi har en omsättning på 5 miljarder kronor och vi ägs av svenska staten.
Låter det här som en roll för dig? Urvalsarbetet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306838". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infranord AB
(org.nr 556793-3089) Arbetsplats
Infranord AB, Mitt Underhåll Kontakt
Arbetsledare signal/Rekryterande chef
Mikael Legin mikael.legin@infranord.se +46703135733 Jobbnummer
9818483