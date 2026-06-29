Signal projektör
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-29
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Vi söker signal projektör till Stora projekt, Norrbotniabanan hos Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Umeå, Skellefteå eller Luleå.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en Projektör inom Signal till Trafikverkets program Norrbotniabanan, ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Norrbotniabanan omfattar en ny 27 mil lång enkelspårig järnväg mellan Umeå och Luleå och består av flera projekt och delprojekt med cirka 200 personer i beställarorganisationen.
Uppdraget omfattar projektering inom signal med fokus på planering, projektering och byggstöd för sträckan Umeå–Skellefteå, inklusive åtgärder längs Skelleftebanan. Du blir en del av Trafikverkets projektorganisation och arbetar i nära samarbete med projektledningen. Vid behov kan uppdraget även omfatta stöd till andra delar av Norrbotniabanan samt kunskapsöverföring till Trafikverkets medarbetare.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Projektera signalåtgärder för System H och Ställverk 59 på Skelleftebanan.
Ta fram bygghandlingar för den nya järnvägen mellan Umeå och Skellefteå med ERTMS.
Upprätta ritningar, tekniska beskrivningar och mängdförteckningar för utförandeentreprenader.
Utföra intern granskning, egenkontroller och vid behov ge byggstöd.
Sammanställa och uppdatera byggstyrande underlag samt identifiera förändringar från pågående markentreprenader.
Placering: Umeå, Skellefteå eller Luleå. Fysisk närvaro på Trafikverkets kontor i Umeå cirka en gång per månad.
AMA Premium-licens samt egen mjuk- och hårdvara för CAD-projektering krävs.
Resor i tjänsten förekommer, främst till Umeå cirka en gång per månad.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
a) Minst 4 års arbetserfarenhet som projektör inom signal på järnvägsanläggningar som omfattas av tekniska regelverk för signalteknik.
b) Konsult ska ha erfarenhet av minst två projekteringar av konventionell relälinje blockering inom de senaste 10 åren Verifieras via minst ett godkänt referensuppdrag
c) Konsult ska ha erfarenhet av minst en projektering som ledande projektör av nytt ställverk 59 inom de senaste 10 åren. Verifieras via minst ett god känt referensuppdrag
Meriterande
Erfarenhet som besiktningsman inom signal i minst två uppdrag.
Erfarenhet som SISÄ-kontrollant i minst två projekt.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7985076-2075122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Luleå Centralstation (visa karta
)
972 34 LULEÅ Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9983126