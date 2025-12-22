Siemens Energy söker TIG-svetsare
2025-12-22
Vill du arbeta i en modern och innovativ miljö där du får vara med och bidra till framtidens energiförsörjning? Då är detta arbetet för dig!
Ikett Personalpartner söker TIG-svetsare som vill ta nästa steg i sin karriär. Anställningen innebär att du blir anställd hos Ikett Personalpartner, men är placerad hos Siemens Energy AB. Det finns mycket goda möjligheter till övergång till kund.
Arbetsbeskrivning:
Som svetsare hos Siemens Energy är din främsta arbetsuppgift TIG-svetsning av brännkammare i nickelbaserade legeringar. Det ingår även förberedelse av fogar, slipning av detaljer, hantering av fixturer och dokumentation.Kvalifikationer
• Arbetslivserfarenhet av TIG-svetsning i rostfritt material, eller motsvarande utbildning.
• B-körkort och egen bil.
Meriterande:
• Traverskort.
• Truckkort.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och som har en bra samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du söker ett långsiktigt arbete där du vill utvecklas.
Önskad starttid: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid under upplärningsperiod, därefter 2-skift
Tjänsten är en inhyrning via Ikett Personalpartner med goda möjligheter till anställning hos kund.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar ansökningskraven.Om företaget
Siemens Energy AB utvecklar och tillverkar världsledande gasturbiner för en global marknad. Företaget levererar även kompletta turbinbaserade kraftanläggningar för långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv produktion av elektricitet, ånga och värme. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin. En omfattande serviceorganisation täcker alla levererade produkter och anläggningssystem. På Siemens Energy arbetar 2 800 personer, merparten i Finspång och ca 120 i Trollhättan. Företaget omsätter ca 10 miljarder kronor om året. I Siemens verkstad i Trollhättan tillverkas brännkammare för gasturbiner och dem är specialiserade på tillverkning av delar i rostfritt stål, legeringar och värmetåliga material.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
