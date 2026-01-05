Siemens Energy söker maskinsvetsare
2026-01-05
Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker maskinsvetsare till Siemens Energy i Trollhättan för långsiktigt behov - med målet att bli anställd hos Siemens Energy.Dina arbetsuppgifter
Som maskinsvetsare arbetar du med att förbereda material, fixturer och utrustning samt säkerställa att inkommande material håller rätt kvalitet. Du ställer in, övervakar och kör halvautomatiska svetsmaskiner och utför plasma- och TIG-svetsning enligt ritning och svetsprocedurer (WPS). I rollen ingår dagligt underhåll av svetsmaskiner, kontroll av mått och svetskvalitet enligt gällande kvalitetskrav samt dokumentation av utfört arbete och eventuella avvikelser. Du deltar även i förbättringsarbete, produktionsmöten och kvalitetsgenomgångar för att bidra till en effektiv och kvalitetssäker produktion.
Om dig vi söker:
Vi söker dig som har en bakgrund inom svetsning eller likvärdigt och trivs i en miljö där säkerhet, kvalitet och precision står i fokus. Som person är du noggrann, ansvarstagande och strukturerad, med en god förmåga att samarbeta och kommunicera.Kvalifikationer
• Industriprogrammet eller motsvarande svetsutbildning.
• Kunskaper i TIG-svetsning.
• Kan läsa och tolka ritningar samt svetsbeteckningar.
• Har förståelse för materialegenskaper och grundläggande kunskap om svetsparametrar, fixturering och uppspänning.
Meriterande:
• Erfarenhet av plasma och/eller MIG/MAG-svetsning.
• Truck- & traverskort.
• Kännedom om LEAN/5S eller liknande produktionssystem.
• Tidigare erfarenhet inom maskinsvetsning eller maskinköring.
Önskad starttid: Början av februari, eller efter överenskommelse.
Arbetstider: Dagtid under upplärningsperiod, därefter 2-skift.
Tjänsten är en inhyrning via Ikett Personalpartner med mycket goda möjligheter till anställning hos kund.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar ansökningskraven.Om företaget
Siemens Energy AB utvecklar och tillverkar världsledande gasturbiner för en global marknad. Företaget levererar även kompletta turbinbaserade kraftanläggningar för långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv produktion av elektricitet, ånga och värme. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin. En omfattande serviceorganisation täcker alla levererade produkter och anläggningssystem.
På Siemens Energy arbetar 2 800 personer, merparten i Finspång och ca 120 i Trollhättan. Företaget omsätter ca 10 miljarder kronor om året. I Siemens verkstad i Trollhättan tillverkas brännkammare för gasturbiner och dem är specialiserade på tillverkning av delar i rostfritt stål, legeringar och värmetåliga material.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
