Sida söker ett flertal verksamhetscontrollrar
2026-02-23
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sida i Sundbyberg
, Stockholm
, Gotland
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till att Sidas verksamhet är effektiv, håller god kvalitet och att pengarna används på rätt sätt? Har du integritet, är kommunikativ, bra på att samarbeta och vill arbeta med kvalitetssäkring och regelefterlevnad? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Om jobbet
Svenskt utvecklingssamarbetet bedrivs i samarbete med organisationer som genomför biståndsinsatser. Som verksamhetscontroller har du en viktig roll för hur Sida hanterar biståndsmedel. Du arbetar nära handläggare, chef och programadministratör och har en aktiv roll i att planera, följa upp och kvalitetssäkra insatserna. För att trivas i rollen som controller behöver du ha integritet och kunna leda arbetet med kvalitetssäkring utifrån regler, riktlinjer och anvisningar.
Dina arbetsuppgifter
Ge råd och stöd till handläggare och chefer avseende:
• Samarbetspartners kapacitet och förmåga att planera,
genomföra och följa upp biståndsinsatser, exempelvis avseende organisation, styrning, ekonomiadministration och system
• Utformning av avtal
• Finansiell planering och uppföljning,
• Riskanalys och riskhantering,
• Analys av finansiella rapporter och revisionsrapporter,
Kvalitetssäkra handläggningen av insatser och bidra till regelefterlevnad
Bidra till uppföljning av insatser genom möten med partners och fältbesök
Följa upp de samlade biståndsmedel som hanteras av enheten
Delta i Sidas anti-korruptionsarbete
Bidra till vidareutveckling av controllerns roll och arbetssätt, bl.a. genom ett aktivt deltagande i Sidas controllernätverk
I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
Kvalifikationskrav
Utbildningsbakgrund
Akademisk utbildning motsvarande minst tre års heltidsstudier inom ekonomi, t.ex. inom finansiering, redovisning eller revision.
Språk
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Arbetslivserfarenhet och kunskaper
Några års aktuell erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning, finansiell planering och uppföljning.
Några års aktuell erfarenhet av intern styrning och kontroll samt kvalitetssäkring.
Erfarenhet av arbete med riskbedömning och anti-korruption,
Erfarenhet av att analysera finansiella rapporter och revisionsrapporter.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god förmåga att leda dig själv, ta initiativ och driva frågor framåt. Det kräver att du kan organisera och strukturera ditt arbete. En förutsättning för att lyckas i rollen är att du är bra på att kommunicera, skapa relationer och samarbeta så att du når resultat. Du behöver också ha hög integritet, stå upp för regler och kunna hantera motstånd. Vi ser det som viktigt att du är analytisk, kan se hur saker hänger ihop och har förmåga att ta till dig kunskap och omsätta den i handling - inte minst när det gäller att analysera ekonomiska rapporter och resultat.
Funktionella kompetenser/förmågor:
För den här rollen behöver du:
Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
Ta initiativ och vara drivande
Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens
Kunna omsätta erfarenheter och lärdomar till handling
För denna roll är det meriterande om du
Erfarenhet av utvecklingsarbete i internationell miljö och i låg- och medelinkomstländer
Erfarenhet från arbete inom statlig förvaltning
Bra att veta
Befattningen avser tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas.
Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 19/26
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Bemanningschef Johan Hansson 08-698 50 49
Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco : saco-sida-styrelsen@sida.se
och ST: st@sida.se
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess
Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.
Obs! Sida kommunicerar med sökande främst genom vårt rekryteringssystem ReachMee. Beroende på vilken e-postklient du använder kan mejl som skickas från ReachMee fastna i spamfiltret, så vi uppmanar kandidater att hålla koll på detta.
Om Sida
Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - är en förvaltningsmyndighet som arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vårt arbete ska bidra till att nå riksdagens mål och regeringens inriktning för svenskt bistånd.
Vi har över 800 anställda fördelade mellan två kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner och Sidas mångfaldsarbete.
Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald och dess positiva inverkan på vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Så ansöker du
