Shopsäljare - STO Scandinavia
Uniflex AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi hjälper vår kund STO Scandinavia att hitta deras nästa innesäljare till verksamheten i Kista. Tjänsten är placerad i Kista och arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag–fredag. Uppdraget har start i augusti, och vi söker därför dig som har möjlighet att påbörja tjänsten inom kort.
STO Scandinavia utvecklar, producerar och marknadsför högkvalitativa produkter och systemlösningar inom fasad, interiör, golv och betong. Företaget ansvarar för hela kedjan – från utveckling och produktion till marknadsföring och försäljning – och är en ledande leverantör av byggmaterial. Det nordiska huvudkontoret är beläget i Linköping.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Som innesäljare har du en viktig roll i att ge kunderna hög service och skapa ett gott samarbete med den övriga organisationen. Arbetet präglas av ett högt tempo där du förväntas arbeta självständigt, ta ansvar och prioritera dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Tillsammans med dina kollegor i StoCenter bidrar du till en positiv och engagerande arbetsmiljö med fokus på att nå gemensamma mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
Försäljning och rådgivning till kunder.
Stöd till regionens utesäljare.
Orderregistrering i affärssystem.
Hantering av krediteringar.
Färgbrytning samt hantering av beställningar och leveranser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarstagande, självgående och serviceinriktad. Du har ett strukturerat arbetssätt, trivs med kundkontakt och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
Vi ser gärna att du har:
Truckkort A.
God datorvana, gärna erfarenhet av affärssystem som SAP.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Tidigare erfarenhet av administration, butik eller kundservice.
Erfarenhet från byggbranschen är meriterande, exempelvis om du har arbetat som målare, hantverkare eller har kunskap om puts- och brukssystem. Även erfarenhet från bygghandel eller liknande verksamhet är ett plus.
Ett noggrant arbetssätt och en hög servicekänsla.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du serviceinriktad, lösningsorienterad och tycker om att bygga långsiktiga relationer med kunder och kollegor. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs i en roll där du får kombinera administration med försäljning och rådgivning. Du har ett positivt förhållningssätt, tar egna initiativ och arbetar effektivt även när tempot är högt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8096060-2109050". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Jobbnummer
10008006