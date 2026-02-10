Shopify-specialist / E-handelsoperativ resurs
2026-02-10
Om uppdraget
Vår kund behöver förstärka med en operativ konsult som stöttar i det dagliga e-handelsmaskineriet: produktuppläggning, innehåll, prisuppdateringar, merchandising och datakvalitet.
Ditt uppdrag
• Lägga upp och uppdatera produkter i Shopify med komplett och säljande information
• Hantera prislistor, varianter, attribut, bilder och produkttexter
• Säkerställa struktur i kategorier, filter och intern merchandising
• Kvalitetssäkra produktdata, länkar och innehåll löpande
• Samverka med marknad/strategi så att kampanjer och sortiment hänger ihop
Vi söker dig som har
• Flerårig erfarenhet av Shopify i operativ roll
• Hög noggrannhet och struktur i produkt- och innehållsarbete
• Förståelse för konverteringsdrivande produktpresentation
• Grundläggande SEO-förståelse i produkt- och kategorisidor
• Erfarenhet av inredning/design eller premiumprodukter är meriterande
Praktiskt
Start: omgående/enligt överenskommelse
Plats: Göteborg/(visst hybridarbete)
Ansökan
För att kunna ansöka till Jappas uppdrag behöver du skapa en konsultprofil i vår plattform och sedan skicka in din ansökan. Genom att göra detta blir din kompetens även synlig för andra uppdragsgivare som letar efter e-handelskonsulter inför framtida uppdrag. Lägg ner 10-15 minuter på att skapa din konsultprofil idag för att vara i spel för spännande e-handelsprojekt!
Om Jappa
Vi har ersatt gammelmäklare med en smart marknadsplats, branschkunskap, kvalitetssäkrade processer och AI. Resultatet är tydligare matchningar, snabbare besked och nöjdare både konsulter och kunder.
Med Jappa blir det enkelt att hitta rätt uppdrag. Hos oss får du tillgång till en bred mix av möjligheter inom e-handel och tech - allt från kortare frilansuppdrag till längre engagemang och rekryteringar.
Jappa är en talent-as-a-service-lösning där du som konsult står i centrum. Vi strävar alltid efter att matcha dig med uppdrag där du verkligen kan göra skillnad och utvecklas. Så ansöker du
