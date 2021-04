Shop-/adminanställd till Skellefteå Discgolf - Ghost Competence AB - Administratörsjobb i Skellefteå

Prenumerera på nya jobb hos Ghost Competence AB

Ghost Competence AB / Administratörsjobb / Skellefteå2021-04-07Skellefteå Discgolf är en ideell idrottsförening som driver discgolfbanan i Bergsbyn. Discgolfterminalen anses vara en av världens bästa och mest välskötta discgolfbanor, så vi är oerhört stolta över den. Flest besökare har vi vanligtvis under sommarmånaderna; juni, juli och augusti. Nu söker vi en som kan sköta administrationen och shopen under dessa månader.Uppdraget är en del av vår bemanningsverksamhet, du kommer vara anställd av Ghost Competence men jobba hos Skellefteå Discgolf.All kontakt gällande tjänsten ska gå via Ghost Competence.2021-04-07handleda feriearbetarnasköta logibokningar och altanbokningar enligt fastställda rutinersköta företags-/arrangemangsbokningar enligt fastställda rutinerkassaförsäljningi samråd med kiosk- och discansvarig beställa in varor till shopenstädning och enklare underhåll av klubbens lokaler.i samråd med mediegruppens ansvariga uppdatera klubbens medier.rapportera till styrelsen angående ovanstående arbetsuppgifter.Uppdatera klubbens register enligt fastställda rutiner.Delge enklare instruktioner till besökare på banan enligt fastställda rutiner.Vi söker dig somDet är önskvärt att sökande har tidigare erfarenhet av kassa och försäljnings samt datavana.Jobbet är till största delen ensamarbete så du bör vara självgående och kunna lösa uppkomna problem på stående fot.Erfarenhet av att vara ledare/handledareB körkort och utdrag ur belastningsregistret är ett krav.Arbetet är schemalagt både dag- och kvällstid samt helger,heltid mellan 7.6-27.8Välkommen med din ansökan!FaktaSTART: 2021-06-07ANSTÄLLNINGSFORM: Heltid via Ghost CompetenceORT: SkellefteåURVAL: Sker löpandeSISTA ANSÖKNINGSDAG: 2021-04-25Urval sker löpande, så var snabb in med din ansökan. Sök tjänsten genom att trycka på "sök jobbet". Skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev så har du större möjlighet att bli kontaktad av en av våra rekryterare. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på tobias@ghostcompetence.se Var med på resan att bibehålla och skapa så många jobb vi bara kan i vår region. För mer information gå in på www.ghostcompetence.se Varaktighet, arbetstidHeltid SommarjobbFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-25Ghost Competence AB5676360