Shipping Office Assistant
Sofidel Sweden AB / Administratörsjobb / Kinda Visa alla administratörsjobb i Kinda
2026-06-11
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Vill du få spännande erfarenhet som Shipping Office Assistant? Vi söker nu efter en ny kollega till vår logistikavdelning.
Om rollen:
Som Shipping Office Assistant hos oss tar du emot transportörer, administrerar transportdokument och hjälper chaufförer till rätt plats. Du samarbetar nära vårt lager- och transportteam och bidrar till en smidig logistik.
Vi erbjuder:
En omväxlande arbetsdag
Kontakt med både kollegor och externa besökare
Möjlighet att utvecklas inom logistik
Trivs du i en roll där ingen dag är den andra lik? Då vill vi höra från dig!Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
B-körkort & tillgång till bil om du inte bor i Kisa.
God kunskap i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Gymnasiekompetens.
God kunskap i Excel.
Meriterande:
Erfarenhet av verksamhetssystemet SAP.
Eftergymnasial utbildning inom logistik eller ett liknande område.
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad – Du möter transportörer och besökare med vänlighet och professionalism.
Flexibel och kommunikativ – Du trivs med att hantera flera uppgifter och kontakter samtidigt.
Noggrann och strukturerad – Du har öga för detaljer och säkerställer korrekt dokumentation.
Självständig – Du tar egna initiativ och löser problem som uppstår i det dagliga arbetet.
Analytisk – Du har ett intresse för siffror och statistik.
Tillträde: Augusti månad eller enligt överenskommelse
Anställning: Tillsvidareanställning, tjänstemannabefattning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Arbetstider: Skiftgång (måndag-fredag)Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 5 juli 2026. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten? Kontakta oss på hr.sweden@sofidel.com
.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sofidel Sweden AB
(org.nr 556630-5909)
Industrivägen 15 (visa karta
)
590 40 KISA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9958629