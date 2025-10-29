Shipping Documents Controller
2025-10-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frystmat Mena Foods AB i Göteborg
FrystMat Mena Foods AB söker: Erfaret Logistik- och Dokumentationsteam
Plats: Göteborg, Sverige
Typ av tjänst: Heltid
Om tjänsten
FrystMat Mena Foods AB söker just nu ett erfaret och strukturerat team med goda kunskaper inom logistikplanering, dokumentuppföljning och transportkoordinering. Du kommer att spela en viktig roll i att säkerställa att våra internationella leveranser sker smidigt, korrekt och i tid.Dina arbetsuppgifter
Planera och samordna försändelser till och från internationella leverantörer.
Följa upp beställningar och leveranser från våra globala partners.
Kontrollera, hantera och ladda upp fraktdokument i våra system.
Säkerställa att all dokumentation är korrekt och uppdaterad enligt gällande krav.
Kommunicera dagligen med internationella leverantörer och transportörer.Kvalifikationer
Erfarenhet av logistik, transportplanering eller dokumenthantering.
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift (obligatoriskt).
Svenska är meriterande - vi föredrar svensktalande kandidater.
Ytterligare språk är ett plus (t.ex. arabiska, turkiska, franska).
Noggrann, strukturerad och lösningsorienterad.
Vana vid att arbeta i digitala system och med internationell kommunikation.
Vi erbjuder:
En internationell arbetsmiljö med högt tempo och spännande utmaningar.
Möjlighet att utvecklas inom ett växande företag med global närvaro.
Konkurrenskraftiga villkor och ett engagerat team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: office@frystmat.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frystmat Mena Foods AB
(org.nr 559136-5860), http://www.frystmat.com Jobbnummer
