Shift Supervisor
2025-10-09
Vill du leda och utveckla personal i rollen som skiftchef på våra anläggningar EO, MEA, EDA och utilities på vår site i Stenungsund? Som skiftchef är du personalansvarig för ditt skiftlag, du säkerställer att produktionen sker på ett säkert sätt inom driftområde och inom miljövillkoren. Du är medlem i produktionsgruppen ledningsgrupp tillsammans med de andra skiftcheferna och produktionschefen. Ditt skiftlag består av 11 driftoperatörer och du ansvarar för att leda, stimulera och utveckla ditt team.
I din framtida roll som Skiftchef kommer du att:
* Vara personalansvarig för skiftlaget med ansvarar för personalrutiner
* Medverka till att genomföra uppföljning och förbättringar av nyckeltal ex. produktkvalitet, produktivitet, utbyten, kostnader.
* Leda och fördela arbetet på skiftet så att gruppens uppgifter utförs på ett säkert, ansvarsfullt och effektivt sätt
* Optimera anläggningarna för att leverera maximal produktion
* Hantera störningar och avvikelse från normal drift på ett säkert sätt
* Leda och driva ständiga förbättringar på skiftlaget
Vi tror att du har med dig
* Teknisk utbildning, gärna inom kemiteknik
* Erfarenhet från processindustri och grundläggande förståelse för hur skiftgång fungerar
* Har arbetat som inneoperatör och vara bekant med arbetstillståndsprocesser
* Erfarenhet av ledarskap
* Erfarenhet av förbättringsarbete
* Goda kunskaper om hälsa, säkerhet, miljö och energifrågor
* Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
* Goda datavana, specifikt MS Office paketet
Bra om du har
* Erfarenhet av Lean eller Lean/6Sigma
* Erfarenhet av SAP
Vi tror att du är...
En förändringsledare med ett coachande förhållningsätt. Du är en teamplayer. Du sätter säkerheten främst och driver igenom uppgifter/förändringar på ett engagerande, tydligt och effektivt sätt. Vidare besitter du både en hög kommunikations- och samarbetsförmåga. Du drivs och motiveras av att arbeta i en produktionsmiljö.
Vi erbjuder
På Nouryon erbjuder vi inte bara en spännande roll och trevliga kollegor utan även förmåner utöver din lön. Nouryon har kollektivavtal med IKEM, men utöver det erbjuder vi även förmåner som bonus, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, kostförmån och mycket mer.
Tycker du hållbarhet, innovation, säkerhet och samarbete är viktigt? Vill du växa tillsammans med ett företag som blickar framåt och ständigt förbättrar sitt arbetssätt? Våra medarbetare har idéer för en hållbar framtid, och drivkraft att förverkliga dem. De tror att integritet och långsiktiga relationer är nycklar till framgång. Om det stämmer in på dig, gör vi gärna plats för dina ambitioner och kan erbjuda många karriärmöjligheter. Från första dagen stöttar vi din personliga utveckling genom utmanande roller och omfattande möjligheter att lära och växa i en dynamisk, internationell och proaktiv arbetsmiljö med stor mångfald.
Bra att veta
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Stenungsund. Du kommer att rapportera till Andreas Wellme, Production Manager.
Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. När din ansökan nått oss kommer vi att granska för att se om vi har en matchning mellan din kompetens och rollen!För mer information om vår rekryteringsprocess, vänligen besök: nouryon.com/careers/how-we-hire/
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi vill be dig som intern sökande att ansöka med din Nouryon email för att underlätta vårt arbete i rekryteringsprocessen
Vi uppmuntrar dig som en uppskattad Nouryon-anställd att dela med dig av talanger från ditt nätverk för att hjälpa oss att ta in nya Changemakers genom vårt nya Employee Referral Program! Att ta in nya, duktiga personer med ett bra mindset är fördelaktigt för både dig och Nouryon. All information du behöver för att göra en referral finns Här. Var med och bidra till tillväxten av Nouryon!
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, urval sker löpande. Ersättning
