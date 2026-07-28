Shift Leader Front Office Scandic No. 53
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Nu söker vi en Shift Leader till Scandic No. 53.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som Shift Leader agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Under din tid hos oss kan dessa områden variera i takt med att du och affären utvecklas. Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss – och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad innebär rollen som Shift Leader Front Office?
Du som arbetar inom Front Office är ansvarig för att våra gäster får service i världsklass. Du är spindeln i nätet som ser till att gästen alltid är i fokus. Du är den som går igenom ankomstlistan och lägger tid på detaljerna. Du löser det mesta och är en stjärna på att vända en missnöjd gäst till en nöjd gäst. I ansvarsområdet ingår även administrativt arbete, säkerhetsarbete och arbete med försäljning. Arbetet i Front Office innebär att checka in och ut hotellets gäster, hälsa välkommen och ge gästen den information den behöver om sin vistelse. Du hanterar bokningar i systemet Opera Cloud och hanterar administrativa uppgifter runt gäster och säkerhet.
I rollen som Shift Leader har du, förutom att vara en del av driften, den övergripande överblicken över gästflödet och ser tillsammans med teamet till att prioritera arbetsuppgifter så att verksamheten flyter så att gästerna blir nöjda. Du leder och fördelar arbetet och hanterar bemanningen under ditt arbetspass. Vid behov får du utbilda nya medarbetare på hotellet och du avlastar också Front Office Manager med vissa administrativa arbetsuppgifter.
Hotellet har öppet dygnet runt och det är därför viktigt att du trivs med att arbeta i skift (förmiddagar, eftermiddagar och helger).
Din kompetens
För den här rollen krävs att du har både förmåga och vilja att arbeta med ett driftsnära ledarskap. Du är trygg i ditt ledarskap och har både integritet och säljdriv. För att passa i rollen tror vi också att du har en väl utvecklad social förmåga och är kapabel att hantera att det händer många olika saker samtidigt. Det är mycket viktigt att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster. Du är en lyhörd och prestigelös lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet.
Du har också vana och kunskap i att arbeta med dator som arbetsredskap.
Eftersom arbetet till stor del består av att kommunicera med gäster är goda kunskaper i svenska och engelska en förutsättning. Talar du ytterligare ett språk är det meriterande.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa mer om vår kultur, vad tjänsten innebär och om våra förmåner!
Allt börjar med dig. Att arbeta på ett av våra hotell innebär att vara en del av ett team där omtanke, samarbete och små vardagsögonblick gör skillnad. Du hjälper till att skapa den varma, hemlika känslan som kännetecknar Scandic – genom att vara närvarande, här och nu, och låta detaljerna räknas.
Vissa dagar går snabbt, andra är mer förutsägbara – ingen dag är den andra lik. Men det som alltid består är lagandan. Ni ställer upp för varandra, löser saker när de händer och är stolta över att leverera kvalitet – även när tempot är högt. Och när ni gör det vill gästerna inte bara njuta av sin vistelse – de vill komma tillbaka.
Så arbetar vi på Scandic
Vi är som bäst när vi arbetar tillsammans – över roller, hotell och team – och fokuserar på det som gör verklig skillnad i vardagen. Våra värderingar vägleder hur vi agerar och levererar: Be Pro, Be Bold, Be Caring och Be You.
Om du tror att fantastisk gästfrihet skapas genom samarbete, konsekvent kvalitet och små välgjorda ögonblick, kommer du att känna dig som hemma hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels Aktiebolag
(org.nr 556299-1009)
999 99 STOCKHOLM Arbetsplats
Scandic No. 53 Jobbnummer
10014129