Shift Leader
Mister York AB / Restaurangbiträdesjobb / Oskarshamn
2025-11-10
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige
, Mönsterås
, Västervik
, Nybro
, Kalmar
eller i hela Sverige
Mister York söker nya ledare till Oskarshamn
Mister York är en växande hamburgerkedja som utmanar branschen och erbjuder vad vi kallar den nya generationens fast food. Vi tycker att en burgare gjord på kvalitativa råvaror inte skall behöva kosta en förmögenhet, det ska inte heller ta lång tid att få den i handen.
Mister York serverade sin första burgare sommaren 2020 ur en foodtruck. Idag öppnar vi fullskaliga snabbmatsrestauranger samtidigt som vi driver vidare och utvecklar våra mindre containerhus. Mister York har utsetts till Sveriges bästa burgarkedja 3 år i rad av burgerdudes, något vi är väldigt stolta över!
Är du den vi söker? Vi söker dig som är ansvarstagande, utåtriktad, engagerad & bra på att samarbeta i grupp. Som person är du driven, sprider en positiv energi omkring dig till resten av arbetslaget och sätter laget före jaget. Du är resultatinriktad och inspirerar teamet till att ständigt uppnå högre resultat. Du förstår vikten av att vara en god förebild och tycker om att se dina kollegor växa och utvecklas.
Vad innebär rollen som Shift Leader på Mister York? En Shift Leader har ansvar för att den dagliga driften drivs enligt Mister Yorks rutiner för att uppnå uppsatta KPIer och att restaurangen under skift når fastslagna försäljningsprognoser. Tillsammans med Managers och övriga Shift Leaders ingår du i restaurangens ledningsgrupp.
Som Shift Leader leder du skift där du är ansvarig för hela restaurangens drift. Arbetsuppgifterna innefattar följande:
Leda skift genom ansvar, medverkan och delegering av arbetsuppgifter
Rutinmässig rapportering till Manager
Sprider energi och glädje till medarbetarna som för detta vidare till gäst
Coachning av medarbetare
Ta emot och kontrollerar leveranser från leverantörer
Inköp av varor
Utbildning av nya medarbetare
Ansvar för egenkontrollprogram, checklistor och att rutiner följs
En Shift Leader har fullt ansvar för resultatet på enheten under sitt ledda pass. Resultatet innefattar kundnöjdhet, väntetider, renlighet och kvalitet.
Hög kvalitet är något som genomsyrar hela vår företagskultur. Alla som arbetar inom vår verksamhet ska veta varför de går till jobbet varje morgon och hur de är med och bidrar.
TJÄNST
Anställningsform: Provanställning
Anställningens omfattning: 70-100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Timlön
Arbetstider: Varierande; dag, kväll och helg.
Mister York är anslutna till kollektivavtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mister York AB
(org.nr 559258-4360), https://www.misteryork.se Arbetsplats
Mister York Kontakt
Melina Eriksson oskarshamn@misteryork.se Jobbnummer
9598086