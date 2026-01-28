SharePoint & Azure Developer - Konsultuppdrag
Vi söker nu en erfaren SharePoint & Azure Developer till ett spännande konsultuppdrag hos kund. Uppdraget passar dig som trivs i en tekniskt avancerad miljö, arbetar nära verksamheten och vill vara med och utveckla robusta, säkra och framtidssäkra lösningar inom Microsofts ekosystem.
Detta är ett konsultuppdrag hos kund, där vi söker konsulter som vill bidra med sin kompetens i ett internationellt och agilt sammanhang.
Din roll
I rollen som SharePoint & Azure Developer arbetar du med att omvandla verksamhetsbehov till tekniska lösningar och komponenter. Du är en nyckelperson i utvecklingsteamet och bidrar till både design och implementation av backend-lösningar samt SharePoint-baserade lösningar i Microsoft 365-miljön.
Du samarbetar tätt med Solution Architect, andra utvecklare och intressenter, och förväntas även bidra med teknisk vägledning och mentorskap.
Ditt ansvar
Som konsult i uppdraget kommer du att:
Översätta verksamhetskrav till teknisk design och lösningskomponenter
Utveckla backend-lösningar med C#, .NET, Azure Functions, REST API:er, Microsoft Graph och AI-tjänster
Utveckla och konfigurera lösningar i SharePoint Online (inklusive SPFx vid behov)
Säkerställa hög prestanda, säkerhet och långsiktig förvaltbarhet
Bidra till och vidareutveckla CI/CD-pipelines
Delta aktivt i agila ceremonier och sprintarbete
Samarbeta nära Solution Architect samt stötta och coacha andra utvecklare
Kvalifikationer (obligatoriska krav)
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
Minst 5 års erfarenhet av utveckling med .NET, C#, Azure Functions och REST API:er
Djup kunskap inom SharePoint Online, Microsoft 365 och Azure-tjänster (t.ex. Web Apps, Storage, Key Vault)
God förståelse för Azure AD, OAuth 2.0, RBAC och säker kodning
Erfarenhet av CI/CD-flöden, exempelvis via Azure DevOps eller GitHub Actions
Vana att arbeta i agila team
Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Infrastructure as Code (Bicep eller Terraform)
AI Foundry och/eller Azure AI Services
Testautomatisering och testframeworks
Grundläggande kunskap i React, TypeScript eller SPFx
Placering
Placering är i Stockholmsområdet (Solna) med möjlighet till hybridarbete. Närvaro på kontoret förväntas cirka 2 dagar per vecka. Resor kan förekomma i samband med sprintplanering, främst inom Europa.
Tidplan och omfattning
Start: 1 april 2026
Slut: 31 december 2026
Omfattning: 100 % (40 timmar per vecka)
Vill du vara med och bygga smarta, moderna lösningar i en internationell miljö?
Om du vill ta nästa steg som konsult och arbeta med teknik i framkant tillsammans med kompetenta kollegor - då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
