SFI-lärare till Vuxenutbildningen, vikariat
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Luleå Visa alla pedagogjobb i Luleå
2025-09-12
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Vi på SFI är en dynamisk och viktig del av vuxenutbildningen, där vi varje dag arbetar för att ge vuxna elever språkliga verktyg för att kunna delta aktivt i samhället och arbetslivet. I takt med att behovet av svenska som andraspråk också växer inom både grundläggande och gymnasiala utbildningar, ser vi fram emot att utveckla vår verksamhet tillsammans med nya kollegor som delar vår passion för lärande, inkludering och pedagogisk utveckling.
Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa vuxna elever i svenska som andraspråk på SFI nivå. Du kommer att ingå i arbetslag tillsammans med lärare i samma ämne dvs svenska som andraspråk och med speciallärare. I uppdraget ingår även kvällsundervisning och det kan även förekomma undervisning ute på arbetsplatser i Luleå kommun.
Arbetet som SFI lärare innebär övergripande:
• undervisning i SFI inom samtliga studievägar och SFI kurser
• motivera och leda eleverna till goda studieresultat
• ansvara för undervisningsplanering och dokumentation
• göra bedömningar av elevernas utveckling utifrån rådande kursplaner
• nära samarbete med kolleger i bl. a strukturerat kollegialt lärande och sambedömning
• vara beredd att undervisa på distans (digitalt) men även klassundervisningKvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med nyanlända. Du är legitimerad lärare och behörig i svenska som andra språk på grundläggande nivå.
För uppdraget krävs förmåga att arbeta flexibelt och ständigt utveckla sitt arbetssätt. Du som söker är lösningsorienterad och hittar ofta smarta lösningar i ditt arbete. Som person är du säker och trygg och du har inga problem att stå upp för dina egna åsikter. I rollen behöver du också ha lätt för att samarbeta och vi tror att du som söker är van att arbeta i ett team med fokus på ett gemensamt mål.
ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.
Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.
