SFI-lärare till Vux
Tranås Kommun / Pedagogjobb / Tranås Visa alla pedagogjobb i Tranås
2026-06-08
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Vi söker nu en engagerad SFI-lärare som vill bli en del av vårt team. Vi tror att allt går, bara vi gör det tillsammans.Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Vi har förändrat inriktningen på SFI och arbetar nu med bransch-SFI. Detta för att öka våra elevers möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. I denna tjänst kommer du därför att arbeta som SFI-lärare med inriktning mot yrkesbranscher. I uppdraget ingår undervisning, bedömning, betygsättning samt handledning av elever. Du kommer ha ett nära samarbete med dina lärarkollegor samt vår nya enhet. Du kommer även att vara med och utveckla SFI-undervisningen på skolan tillsammans med kollegor.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad lärare med behörighet mot SFI. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med bransch- eller yrkes-SFI, samt erfarenhet av samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Du har en god digital vana.
För att passa i denna roll bör du vara:
Relationsskapande: Du är kommunikativ och samarbetar väl med andra. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att både skapa nya relationer samt upprätthålla befintliga.
Flexibel: Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och identifierar inte bara problem som uppstår, utan är själv en del av lösningen genom att bidra med idéer, alternativ och flexibilitet.
Nytänkande: Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Lösningsfokuserad: Du ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner nya lösningar på problem.
Pedagogisk: Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och du anpassar sättet att förmedla budskap efter målgruppen. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ARBETSPLATSEN
Sektionen Vuxenutbildningen består av två enheter: Enheten för komvux, och resursenheten för studier och arbete (RESA). Varje år har vi cirka 750 studerande på våra kurser inom SFI, grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning och flertalet yrkesutbildningar. Du kommer att vara anställd på enheten för Komvux, men du kommer att ha ett nära samarbete med vår nya enhet. Tillsammans arbetar vi för öka våra elevers möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden eller vidare studier.
Vuxenutbildningen tillhör Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen, du kan läsa mer om förvaltningen https://tranas.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner https://tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner/
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Vid tillsättning av vissa tjänster inom Tranås kommun kan du komma att behöva uppvisa registerutdrag. Om det är aktuellt kommer du att bli informerad om detta vid intervjutillfället.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås Kommun
(org.nr 212000-0597), https://www.tranas.se/
573 82 TRANÅS Arbetsplats
Tranås Kommun Kontakt
Rektor
Charlotta Engström charlotta.engstrom@tranas.se +4614068523 Jobbnummer
9953658