Sfi-lärare till SFI BAS Vuxenutbildningen - Borlänge kommun, Bildningssektorn/Vuxenutbildningen - Grundskolelärarjobb i Borlänge

Prenumerera på nya jobb hos Borlänge kommun, Bildningssektorn/Vuxenutbildningen

Borlänge kommun, Bildningssektorn/Vuxenutbildningen / Grundskolelärarjobb / Borlänge2020-08-24Vuxenutbildningen i Borlänge kommun utmärks av en fortgående utveckling där såväl elever som ledning och personal utmanas till ett kontinuerligt lärande. Arbetsmiljön i skolan ska präglas av trygghet, delaktighet, flexibilitet och att alltid ha förhållningssätt med elevens lärande i centrum. Verksamheten, som är belägen i Högskolan Dalarnas lokaler, tillhandahåller:Studie- och yrkesvägledningGrundläggande och gymnasial utbildningVård- och omsorgsutbildningBarnskötarutbildningUtbildning i svenska för invandrare (sfi)Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)Borlänge läs-och skrivcentrum (BloS)Vuxenutbildningen är i en fas med att utveckla, bedda och stärka SFI-verksamheten. Vi vill ha med dig i vårt arbetslag som vill vara delaktig i detta spännande utvecklingsarbete med fokus på ökad måluppfyllelse. Vi söker dig med god förmåga att möta eleven efter elevens förutsättningar och behov och anpassa undervisningen för att nå de uppsatta kursmålen.Självklart lockar vår värdegrund dig!Jag finns här för BorlängebonJag gillar utmaningarJag möter varje människa med öppenhet2020-08-24Som sfi-lärare på vuxenutbildningen arbetar du formativt med att planera, genomföra och följa upp elevernas lärande och progression i enlighet med läroplanen för vuxenutbildningen. Du deltar aktivt i verksamhetens utvecklingsarbete, deltar i möten, konferenser och fortbildning och du samarbetar med dina kolleger och skolledningen kring gemensamma arbetsuppgifter som är ständigt förekommande i läraryrket.Vuxenutbildningen har startat upp projektet SFI BAS med samlad skoldag med målet att utveckla sfi-verksamheten. Samlad skoldag innebär heltidsstudier för eleverna med svenska och arbetsmarknadskunskap. Projektet har en projektledare för sfi bas/samlad skoldag. Förutom sfi-lärare i arbetsgruppen finns även 2 stycken arbetsmarknadshandläggare från Arbetsmarknadsenheten. Du kommer tillsammans med arbetsmarknadshandläggare, fortsätta utveckla, bredda och stärka undervisningen och samverkan kring individen. Ett mål med verksamheten är att individen ska nå målen för sfi kurs A/B för att studera vidare med reguljär sfi C. Ett annat mål är att individen i framtiden ska närma sig arbetsmarknaden och bli anställningsbar.Pedagogiken vi arbetar med utgår från suggestopedi, för vi tror på att lärandet sker i att använda alla sinnen med humor och i att möta varandra i våra erfarenheter i ett dialogiskt klimat.En spännande utmaning är att arbeta tillsammans med arbetsmarknadshandläggare, samt att vara flexibel i att möta utmaningarna och skapa möjligheterna efterhand, i ett lösningsfokuserat arbetssätt.Det finns möjlighet att läsa in 30hp SVA.Vem är det då vi söker? Ett krav för tjänsten är att du har en pedagogisk utbildning och innehar lärarlegitimation. Meriterande är om du har minst 30 högskolepoäng i ämnet SVA och/eller läs- och skrivinlärning, alfabetisering. Du har tidigare vana av att planera och genomföra undervisning, du är också väl insatt i styrdokumenten för SFI. Du är van att arbeta med digitala verktyg och med Office 365 som grund. Ett krav för tjänsten är mycket goda kunskaper i svenska, såväl skriftligt som muntligt. B-körkort ses som meriterande.Som person söker vi dig som har god samarbetsförmåga, kunskaper om och förståelse för målgruppens behov av stöd, goda ledaregenskaper, är relationsskapande, tydlig i kommunikation och är kvalitetsmedveten. Du bör också ha en god förmåga att motivera och entusiasmera eleverna och att skapa nya möjligheter för dem. Du är även flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du arbetar lösningsfokuserat och kan se möjligheter när du ställs inför nya utmaningar.ÖVRIGTFör den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.Välkommen med din ansökan!ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse under förutsättning att erforderliga beslut fattas. .MånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-07Borlänge kommun, Bildningssektorn/Vuxenutbildningen5331515