SFI-lärare till Jämtlands Vux Bispgården
2025-09-30
Jämtlands Gymnasieförbund ansvarar för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och delar av vuxenutbildningen i våra medlemskommuner. Förbundets åtta skolor ligger i natur- och fjällnära miljöer spridda över sex kommuner - Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund.
Jämtlands Gymnasium och Vux Bispgården ligger i ett spännande nav för länets industrier. Här har vi en attraktiv transportutbildning, introduktionsprogram för gymnasiet samt vuxenutbildning på skolan. I utbildningen använder vi både traditionell och högteknologisk utrustning och vi har ett professionellt och väl utvecklat samarbete med näringslivet. Skolans läge mellan Östersund, Sundsvall och Sollefteå ger närhet till såväl natur och friluftsliv som havskust och stadsliv.
Välkommen att söka jobb hos oss - Tillsammans skapar vi det bästa lärandet!Publiceringsdatum2025-09-30Beskrivning
Vi söker dig som vill arbeta som SFI-lärare på heltid (100 %) med tillsvidareanställning, med start snarast möjligt.
Utöver undervisning i svenska för invandrare kommer du att ha ett särskilt ansvar för att etablera och utveckla ett SFI-forum mellan kommunerna Berg, Ragunda och Bräcke.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa vuxna elever med olika bakgrund, erfarenheter och utbildningsnivåer. SFI-undervisningen fokuserar på svenska som andraspråk på en grundläggande nivå, och ditt arbete omfattar hela undervisningsprocessen - från planering och genomförande till uppföljning och utvärdering.
Undervisningen anpassas utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar. I rollen samarbetar du tätt med kollegor, studie- och yrkesvägledare samt andra aktörer, såsom olika instanser inom kommunen.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av SFI eller annan undervisning i svenska som andraspråk, och som har god förståelse för hur vuxna lär. Du har ett starkt engagemang för både undervisning och relationsskapande, och vill utvecklas tillsammans med både elever och kollegor.
Du samarbetar gärna med kollegor, skolledning och andra aktörer, och är trygg i din pedagogiska roll. Du arbetar strukturerat med planering, dokumentation och bedömning, och använder digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen.
Du har eleven i fokus och anpassar din undervisning utifrån individens behov, förutsättningar och mål. Du är nyfiken, flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och i en verksamhet som ständigt utvecklas.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en trivsam och utvecklingsinriktad arbetsplats med stort fokus på kvalitet, samverkan och kontinuerligt förbättringsarbete - både inom skolan och i samarbetet med lokala företag.
Jämtlands Gymnasium och Jämtlands Vux Bispgården är belägna centralt på Forsvägen i Bispgården, Ragunda kommun. Orten ligger i östra Jämtland, nära gränsen till Västernorrland, vilket gör att vi även har pendlande elever från bland annat Sollefteåområdet. Bispgården är känt för sin vackra natur och sin roll som industricentrum i kommunen.
Som medarbetare hos oss får du ta del av attraktiva personalförmåner, såsom friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Möt våra medarbetare
Om du vill lära känna Jämtlands Gymnasieförbund bättre och samtidigt få en inblick i vår verksamhet och möta några av våra medarbetare, kan du klicka på länken nedan (eller kopiera den och klistra in i din webbläsare). Där har vi samlat några filmer som ger en bra bild av vår arbetsplats.https://jgy.se/om-oss/jobba-hos-oss-2/mot-vara-medarbetare/
Sök redan idag, då urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Inför rekryteringsarbetet har Jämtlands Gymnasieförbund tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare och rekryterare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/74". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämtlands Gymnasieförbund
(org.nr 222000-1636) Arbetsplats
Jämtlands Gymnasium och Vux Bispgården Kontakt
Erika Östling, Rektor 0104902410 Jobbnummer
9532253