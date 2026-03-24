SFI-lärare kommunal vuxenutbildning Gällivare
2026-03-24
Lapplands Lärcentra - Visar vägen
Lapplands lärcentra är den gemensamma verksamheten för vuxenutbildning och högskoleenheter i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Vår vision är att bidra till tillväxt och utveckling i regionen genom att erbjuda utbildningar som möter arbetsmarknadens behov. Verksamheten utgår från flexibilitet, samverkan och kvalitet, och strävar efter att göra våra utbildningar attraktiva och tillgängliga för alla studerande.
Vill du vara med och forma framtidens utbildning, bildning och kunskap? Hos oss blir du en del av en organisation som präglas av samarbete, kvalitet och samhällsnytta. Vi erbjuder en arbetsmiljö där kompetens och engagemang tas tillvara och där du får möjlighet att påverka och utvecklas.
Vi erbjuder dig som tar anställning inom Lapplands kommunalförbund bland annat:
• Friskvårdsförmån i form av friskvårdsersättning
• Friskvårdstimme
• Förmånscykel med bruttolöneavdrag

Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa vuxna elever i svenska för invandrare (SFI) och du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med våra övriga SFI-lärare. I uppdraget kan även även kvällsundervisning och arbete i Studiehörna komma att ingå.
* Undervisa i svenska för invandrare
* Undervisa i grundläggande datakunskap
* Undervisa i arbetsmarknadskunskap
* I övrigt förekommande adekvata arbetsuppgifter ingår i tjänsten
* OBS! Tjänsten är på plats på vårt lärcentrum - ej distanstjänstKvalifikationer
* Du är legitimerad SFI-lärare.
* Möjlighet för legitimerad lärare i annat än SFI att komplettera sin befintliga lärarutbildning med minst 30 högskolepoäng i ämnet svenska som andraspråk.
* Meriterande om du som söker har lärarlegitimation för undervisning inom vuxenutbildningen.
* Du är förtrogen med digitala verktyg både i undervisningen och för dokumentation, och du nyttjar digitala hjälpmedel i ditt pedagogiska uppdrag.
* Du förväntas bygga relationer med såväl elever som kollegor och vi förutsätter att du har lätt för att samarbeta med andra samt har en positiv elevsyn.
* Du har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du bidrar till ett positivt arbetsklimat genom att erbjuda stöd till kollegor och vara öppen för att ta emot hjälp när det behövs.
* Vi förutsätter att du är flexibel, har hög ansvarskänsla samt är drivande och engagerad.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315047/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lapplands Kommunalförbund
(org.nr 222000-0760) Arbetsplats
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Gällivare Kontakt
Rektor/Lärcentrachef
Susanne Andersson susanne.andersson@lapplands.se 073-053 10 84 Jobbnummer
9817450