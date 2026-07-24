SFI-lärare
Sandvikens kommun, Centrum för Vuxnas Lärande / Pedagogjobb / Sandviken Visa alla pedagogjobb i Sandviken
2026-07-24
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I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Arbetslivsförvaltningen ansvarar för kommunens verksamhet inom vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration. Inom förvaltningen arbetar ca 150 medarbetare i en verksamhet som omfattar omkring 1 200 deltagare i arbetsmarknadsprogram och projekt samt omkring 3 000 studerande inom den samlade vuxenutbildningen. Läroviken är Sandvikens kommuns enhet för vuxenutbildning. Läroviken ansvarar för Utbildning i svenska för invandrare, Lärvux, grundläggande utbildningar, gymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar samt påbyggnads- och eftergymnasiala utbildningar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i svenska som andraspråk på Sfi. Läroviken har kontinuerligt intag av elever och vi har förväntningar att du är lyhörd och kan anpassa och individualisera undervisningen efter elevernas behov och inlärningsstil. Du kommer att arbeta i ett arbetslag med höga ambitioner och utvecklad digital undervisning. Ett av våra verktyg är bloggar i samtliga grupper.
Läroviken arbetar med varierande undervisning som bedrivs på flera olika sätt. Du behöver vara beredd på att verksamheten förändras och att flexibilitet är av stor vikt.
Ämnesbehörighet: Svenska som andra språkKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare med minst 30 hp svenska som andraspråk. Om du ej har detta så finns det möjlighet att komplettera detta samtidigt som du jobbar. Du har ett positivt förhållningssätt i mötet med människor och visar ett stort engagemang för ditt arbete.
Du är initiativrik men ändå ödmjuk som person och har lätt att samarbeta. Dator och IT är naturliga pedagogiska verktyg i din undervisning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/336". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens Kommun
(org.nr 212000-2346)
811 80 SANDVIKEN Arbetsplats
Sandvikens kommun, Centrum för Vuxnas Lärande Kontakt
Sveriges lärare
Christine Tunell christine.tunell@edu.sandviken.se +4626241055 Jobbnummer
10011090