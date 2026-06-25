SFI-lärare
Säffle Kommun / Pedagogjobb / Säffle Visa alla pedagogjobb i Säffle
2026-06-25
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Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamisk och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Vi söker en sfi-lärare till vuxenutbildningen vid Säffle Lärcenter. Hos oss blir du en del av en kreativ arbetsplats med 23 medarbetare och omkring 400 studerande varje år. Ditt arbete kommer att ha stor betydelse – både för individers framtid och för samhällets utveckling.
På Säffle Lärcenter har vi ca. 70 sfi-elever i olika grupper: Praktisk sfi, yrkes-sfi samt studieförberedande sfi. Vi utgår från elevernas tidigare erfarenheter av läs- och skrivkunnighet och strävar efter att främja samhällsintegration, fortsatta studier och etablering på arbetsmarknaden. I verksamheten har vi till stor del gått från ett läromedelsbaserat arbetssätt till ett mer erfarenhetsbaserat lärande. Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning av vuxna elever med varierande bakgrund och utbildningsnivå från flera olika länder, vilket ställer höga krav på flexibilitet och pedagogisk skicklighet. Du behöver ha goda digitala kunskaper samt erfarenhet av att arbeta med lärplattformar – vi använder Google-miljön i vår undervisning.
Som sfi-lärare förväntas du även aktivt planera och genomföra studiebesök samt vid behov stödja elever som deltar i språkträningspraktik.
Vi söker dig som med engagemang och nyfikenhet vill bidra till utveckling och som ser förändringsarbete som både stimulerande och meningsfullt. Du har ett gott bemötande, främjar en positiv arbetsmiljö och samarbetar väl med andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga för att du ska passa in i arbetslaget och vårt arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i sfi. Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning inom vuxenutbildning.
Vår verksamhet är dynamisk och förändringar sker snabbt, därför behöver du trivas i en flexibel miljö. Har du dessutom erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå ser vi det som en stor fördel. Anställningsvillkor
Alla tjänster inom vuxenutbildningen är semestertjänster.
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår karriärsidan.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säffle Kommun
(org.nr 212000-1900), http://www.saffle.se
Kanaltorget 1 (visa karta
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661 30 SÄFFLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Säffle Lärcenter Kontakt
Sveriges Lärare 0533-681822 Jobbnummer
9979839