SFI lärare till Komvux Rinkeby
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats - där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Välkommen till oss
Vi är 300 stolta, engagerade och nyfikna medarbetare som varje dag öppnar nya möjligheter och gör skillnad för elever.
Varje år levererar vi utbildning av hög kvalité till flera tusen elever. Våra skolor finns idag i stadsdelarna Rinkeby, Liljeholmen, Skärholmen och Södermalm.
Verksamhetsområdet Egen regi ansvarar för stadens egna komvux, Sfi och yrkeshögskola och ger stockholmarna möjligheter att studera och delta i samhälls- och arbetslivet. Tillsammans möter vi både stockholmarnas och arbetslivets behov!
Vi söker nu en lärare i sfi och svenska som andraspråk till Komvux Rinkeby.
Vi erbjuder
En arbetsplats med ett aktivt hälsoarbete, friskvårdsbidrag med tillgång till erbjudanden i friskvårdsportal och semesterväxling. Vi är en verksamhet i utveckling och förändring där kompetens och samarbete är grunden för vår arbetsglädje. Vi erbjuder en möjlighet att få vara med och utveckla en verksamhet i tillväxt.
Din roll
Arbetet inkluderar sedvanliga arbetsuppgifter som lärare såsom:
• Planera, genomföra och utvärdera undervisning
• Dokumentation och betygsättning
• Anpassa undervisning efter elevers behov
• Delta i skolans utvecklingsarbete
• Samarbeta med kollegor och andra professioner
• Använda digitala verktyg i undervisningen
• Bedriva elevcentrerad undervisning
• Dokumentera och följa upp elevers framsteg ¨
Som lärare på Komvux Rinkeby spelar du en viktig roll i att bygga upp och utveckla en främjande lärmiljö för våra elever.
Rollen som sfi/sva-lärare hos oss innebär ett varierande arbete med möjlighet att utvecklas och testa nya arbetssätt. Skolans kursutbud omfattar sfi inom studieväg 2 samt kurser på grundläggande nivå. På sikt kan utbudet komma att breddas. Det kan handla om fler kurser/studievägar men även andra språkutvecklande insatser i form av uppdragsutbildningar.
Din kompetens och erfarenhet
Krav för tjänsten
• Legitimerad lärare och behörig att undervisa sfi och grundläggande svenska som andraspråk.
• Erfarenhet av vuxenutbildning och vana att möta vuxna elever och anpassa undervisningen efter derasförutsättningar och mål.
• Mycket goda kunskaper i svenska, såväl skriftligt som muntligt.
• Kunskap om relevanta digitala verktyg och trygghet i att använda dem. Erfarenhet av att planera för och genomföra distans- och fjärrundervisning som stöttar elevernas lärande.
Meriterande
Meriterande är flerårig erfarenhet från sfi och sva grund
För att trivas i rollen är du engagerad och utvecklingsinriktad. Du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Som person är du målorienterad och har förmåga att strukturera och arbeta mot resultat. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
