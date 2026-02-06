Servitriser & Servitörer
Om Salt & Sill
På den gamla sillön Klädesholmen utanför Tjörn ligger Salt & Sill, omgiven av Bohusläns salta klippor och skär. Vi är Sveriges första flytande hotell och en av västkustens mest uppskattade skärgårdsdestinationer, med hotell, konferens och restaurang - precis vid bryggkanten.
Vår verksamhet har drivits i nuvarande regi sedan början av 2000-talet och präglas av en stark passion för mat, människor och värdskap. Närheten till havet och de lokala råvarorna genomsyrar både våra menyer och gästupplevelsen. Vi är en säsongsbetonad verksamhet med högt tempo under delar av året, där samarbete, ansvar och engagemang är avgörande för helheten.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Nu söker vi servitriser och servitörer till vårt serviceteam inför sommarsäsongen. Tjänsten gäller i första hand perioden april till september, med möjlighet till förlängning även efter säsongen. Arbetstiden är förlagd till vardagar och helger, dag- och kvällstid.
Så här brukar vi beskriva tjänsten
Som servitris eller servitör hos oss är du en central del av gästupplevelsen. Du möter våra gäster med närvaro, professionalism och ett personligt värdskap och bidrar till att skapa en trivsam och levande atmosfär i restaurangen. Rollen passar dig som trivs i ett högt tempo, uppskattar samarbete och har ett öga för både detaljer och helhet.
Ditt ansvar i rollen
I rollen ansvarar du för att välkomna gäster och ge dem en professionell och varm serviceupplevelse. Du tar emot beställningar, ger rekommendationer kring mat och dryck och serverar på ett effektivt och omsorgsfullt sätt. Du säkerställer ordning och renlighet i serveringsområdet och följer upp gästernas upplevelse under besöket. Vid behov hanterar du synpunkter och frågor på ett lösningsorienterat och professionellt sätt, i nära samarbete med kollegor i servis och kök.
Vem vi tror att du är
Vi tror att du har minst tre års erfarenhet av arbete som servitris eller servitör i restaurangmiljö. Du är trygg i din roll, har god kommunikationsförmåga och kan arbeta effektivt även när tempot är högt. Samarbete är en självklarhet för dig och du bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö. Du är serviceinriktad, ansvarstagande och har ett genuint intresse för gästbemötande. Goda kunskaper inom mat och dryck är meriterande. Du talar svenska och engelska i tal och skrift.
Hos oss får du
Hos oss får du arbeta i en unik skärgårdsmiljö och bli en del av ett engagerat serviceteam med stark sammanhållning och arbetsglädje. Du erbjuds ett varierat säsongsarbete i en verksamhet där värdskap, kvalitet och samarbete står i fokus. Personalboende finns att tillgå och lön utgår enligt avtal.
Praktisk information
Anställningen är säsongsbaserad och gäller i första hand perioden april till september, med möjlighet till förlängning. Arbetstiden är förlagd till vardagar och helger, dag- och kvällstid. Arbetsplatsen är belägen på Klädesholmen, Tjörn.
Ansökan Rekrytering sker löpande, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig och att tillsammans skapa minnesvärda restaurangupplevelser för våra gäster på Salt & Sill. Så ansöker du
