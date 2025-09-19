Servitris till RZ Group AB
Releconomy AB / Servitörsjobb / Uppsala Visa alla servitörsjobb i Uppsala
2025-09-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Releconomy AB i Uppsala
, Östhammar
, Heby
, Knivsta
, Täby
eller i hela Sverige
Vi behöver en servitör till oss.
Arbetsuppgifter: Servera, stå i kassan, hjälpa till i köket ibland vid behov, sköta disken och diverse arbetsuppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Mail
E-post: info@rzgroupab.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Releconomy AB
(org.nr 559196-3482)
Sysslomansgatan 11 d (visa karta
)
753 11 UPPSALA Arbetsplats
RZ Group AB Jobbnummer
9518131