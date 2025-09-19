Servitris till RZ Group AB

Releconomy AB / Servitörsjobb / Uppsala
2025-09-19


Visa alla servitörsjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Releconomy AB i Uppsala, Östhammar, Heby, Knivsta, Täby eller i hela Sverige

Vi behöver en servitör till oss.

Arbetsuppgifter: Servera, stå i kassan, hjälpa till i köket ibland vid behov, sköta disken och diverse arbetsuppgifter.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Mail
E-post: info@rzgroupab.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Releconomy AB (org.nr 559196-3482)
Sysslomansgatan 11 d (visa karta)
753 11  UPPSALA

Arbetsplats
RZ Group AB

Jobbnummer
9518131

Prenumerera på jobb från Releconomy AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Releconomy AB: