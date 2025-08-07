Servitris sökes till Ett litet Makeri med erfarenhet
Ett Litet Makeri AB / Servitörsjobb / Helsingborg Visa alla servitörsjobb i Helsingborg
2025-08-07
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ett Litet Makeri AB i Helsingborg
Ett litet Makeri är en kreativ och trivsam restaurang i Helsingborg. Vi söker en erfaren och engagerad servitris som vill bidra till en varm atmosfär och ge våra gäster en förstklassig upplevelse. Du kommer att arbeta nära både kök och serveringsteam i en harmonisk arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
• Servering av mat och dryck till gäster
• Ta emot beställningar både vid bord och disk
• Hantera kassa och betalningar
• Duka, städa och hålla ordning i restaurangen
• Samarbeta med köket och bidra till ett gott arbetsklimatKvalifikationer
• Du har tidigare erfarenhet från restaurangarbete
• Du behärskar svenska i tal
• Du har ett serviceinriktat förhållningssätt och gillar att möta människor
• Du kan arbeta flexibla tider, inklusive helger
Meriterande
• Erfarenhet av alkoholservering
• Kassavana och bordsservering
• Andra språkkunskaper, särskilt engelskaDina personliga egenskaper
• Social, positiv och utåtriktad
• Ansvarstagande och lösningsorienterad
• Självständig men trivs med att arbeta i team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: info@ettlitetmakeri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ett Litet Makeri AB
(org.nr 556648-3896) Jobbnummer
9450023