Servitris sökes omgående
Bistro Royal Malmö AB / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
2026-06-27
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Vi på Bistro Royal söker nu en ny medarbetare.
För att passa in hos oss behöver du vara driven och kunna arbeta självständigt med en bred variation av arbetsuppgifter.
Rätt personlighet är viktigare än utbildning då vi tänker lära upp dig inom alla arbetsområden.
Vi söker dig som är en glad, flexibel, läraktig och positiv person som gärna vill arbeta inom områdena slakt, styckning, försäljning och planering.
Du blir en i teamet och vi hjälps åt.
Du behöver en stor social kompetens då arbetet innefattar mycket kontakt med kunder.
3 års erfarenhet är ett krav.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: hasan@bistroroyal.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bistro Royal Malmö AB
(org.nr 559035-6282), http://www.bistroroyal.se
Centralplan 1 Bistro Royal (visa karta
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211 20 MALMÖ Jobbnummer
9982082