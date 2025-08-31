Servitris sökes heltid.

Restaurang Azad AB / Servitörsjobb / Uddevalla
2025-08-31


Visa alla servitörsjobb i Uddevalla, Munkedal, Färgelanda, Vänersborg, Trollhättan eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Restaurang Azad AB i Uddevalla

Just nu söker vi på Restaurang Bella Mare i Ljungskile en servitris omgående för heltid.
Bella Mare är ett familjeföretag som varit i ägo i snart 31 år. Vårt fokus har varit pizzor men även stor vikt för husmansträtter som servering av lunch där en rik salladsbuffé ingår, samt kör vi À la carte efter lunchtid & kvällstid. Vi försöker alltid utvecklas där vår personal har en stor roll för idéer & feedback för att vi kan uppnå vårt ideala.
Dina uppgifter.
Ta emot beställningar & servera mat & dryck.
Kassansvarig.
Säkerställa att gästerna har en trevlig upplevelse.
Hålla rent & snyggt i matsalen.
Samarbeta med kök & övrig personal för en smidig service.

Svenska språket i god tal är ett måste. Engelska i merit.

För intresse så når ni oss bäst på email.
az.gu.tu@gmail.com
0733622990

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: az.gu.tu@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris/Servitör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Azad AB (org.nr 556558-5725), http://www.bellamare.se
Vällebergsvägen 10 A (visa karta)
459 30  LJUNGSKILE

Arbetsplats
Azad AB, Restaurang

Kontakt
Ägare
Azad Turan
az.gu.tu@gmail.com

Jobbnummer
9484086

Prenumerera på jobb från Restaurang Azad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Restaurang Azad AB: