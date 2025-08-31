Servitris sökes heltid.
2025-08-31
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Visa alla jobb hos Restaurang Azad AB i Uddevalla
Just nu söker vi på Restaurang Bella Mare i Ljungskile en servitris omgående för heltid.
Bella Mare är ett familjeföretag som varit i ägo i snart 31 år. Vårt fokus har varit pizzor men även stor vikt för husmansträtter som servering av lunch där en rik salladsbuffé ingår, samt kör vi À la carte efter lunchtid & kvällstid. Vi försöker alltid utvecklas där vår personal har en stor roll för idéer & feedback för att vi kan uppnå vårt ideala.
Dina uppgifter.
Ta emot beställningar & servera mat & dryck.
Kassansvarig.
Säkerställa att gästerna har en trevlig upplevelse.
Hålla rent & snyggt i matsalen.
Samarbeta med kök & övrig personal för en smidig service.
Svenska språket i god tal är ett måste. Engelska i merit.
För intresse så når ni oss bäst på email.az.gu.tu@gmail.com
0733622990 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: az.gu.tu@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris/Servitör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Azad AB
(org.nr 556558-5725), http://www.bellamare.se
Vällebergsvägen 10 A (visa karta
)
459 30 LJUNGSKILE Arbetsplats
Azad AB, Restaurang Kontakt
Ägare
Azad Turan az.gu.tu@gmail.com Jobbnummer
