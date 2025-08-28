Servitris Sökes Akut / Rekrytering Via Jobbpunkten AB

Jobbpunkten AB / Servitörsjobb / Helsingborg
2025-08-28


Jobbpunkten AB söker nu, på uppdrag av en restaurang, 2 noggranna och serviceinriktade servitörer. Du kommer att ha en central roll i det dagliga arbetet i restaurangen och bidra till att verksamheten fungerar effektivt.

Publiceringsdatum
2025-08-28

Om tjänsten
Arbetsuppgifterna inkluderar servering av mat och dryck, ta emot och betjäna gäster på ett trevligt och professionellt sätt, städning och iordningställande av restaurangs ytor, hjälpa till i köket vid behov samt kassa hantering och beställningar.
Du behöver kunna ta egna initiativ när du ser vad som behöver göras.
Vi söker dig som
Har god fysik och kan arbeta i ett högt tempo
Är noggrann, aktiv och ansvarstagande
Är serviceinriktad och trivs med att samarbeta

Kunden erbjuder
Helsingborgs bästa läge
En trivsam arbetsmiljö och stödjande kollegor
Möjlighet till introduktion och utveckling
En varierad tjänst med både ansvar och frihet

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande dock senast till 2 september.
Maila ditt CV till katarina@jobbpunkten.nu
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på Jobbpunkten AB 010-300 2000

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
E-post: katarina@jobbpunkten.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SERVITÖR / HELSINGBORG".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobbpunkten AB (org.nr 559073-9032)

Jobbnummer
9480073

