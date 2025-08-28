Servitris Sökes Akut / Rekrytering Via Jobbpunkten AB
Jobbpunkten AB söker nu, på uppdrag av en restaurang, 2 noggranna och serviceinriktade servitörer. Du kommer att ha en central roll i det dagliga arbetet i restaurangen och bidra till att verksamheten fungerar effektivt.Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Arbetsuppgifterna inkluderar servering av mat och dryck, ta emot och betjäna gäster på ett trevligt och professionellt sätt, städning och iordningställande av restaurangs ytor, hjälpa till i köket vid behov samt kassa hantering och beställningar.
Du behöver kunna ta egna initiativ när du ser vad som behöver göras.
Vi söker dig som
Har god fysik och kan arbeta i ett högt tempo
Är noggrann, aktiv och ansvarstagande
Är serviceinriktad och trivs med att samarbeta
Kunden erbjuder
Helsingborgs bästa läge
En trivsam arbetsmiljö och stödjande kollegor
Möjlighet till introduktion och utveckling
En varierad tjänst med både ansvar och frihetSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande dock senast till 2 september.
Maila ditt CV till katarina@jobbpunkten.nu
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på Jobbpunkten AB 010-300 2000 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
