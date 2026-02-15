Servitris sökes
2026-02-15
Vi söker en engagerad och serviceinriktad servitris till vår verksamhet. I rollen ansvarar du för att ge våra gäster ett professionellt och trevligt bemötande samt säkerställa en hög servicenivå under hela deras besök.
Arbetsuppgifterna innefattar att ta emot gäster, presentera meny, ta beställningar, servera mat och dryck samt hantera kassasystem. Du bidrar även till att upprätthålla god ordning och hygien i serveringsytor i enlighet med gällande rutiner.
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och har en naturlig känsla för service. Du trivs i ett högt arbetstempo, har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt gentemot både gäster och kollegor. Tidigare erfarenhet av servering är meriterande men inget krav - vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder en trygg och trivsam arbetsmiljö med möjlighet till heltid, deltid eller extra vid behov enligt överenskommelse. Lön enligt avtal eller överenskommelse.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: Info@Dalarasten.se Arbetsgivare Mirto Restaurang & Pizzeria HB
Vasag 2
)
783 30 SÄTER
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats
Restaurang Dalarasten Jobbnummer
9743289