Servitris/servitörer till Björka brygghus
2026-04-05
Björka Brygghus är ett bryggeri i centrala Mora, som under året startat upp en gastropub i bryggeriet. Till sommaren kommer vi att utöka med uteservering och behöver stärka upp med ett gäng glada och trevliga servitriser/servitörer.
Vi är en liten arbetsplats där alla hjälps åt med allt, vilket innebär att du kommer göra allt från att städa toaletter till att assistera i köket och stå i disken.
Det viktiga för oss är inte dina tidigare meriter, för att jobba hos oss behöver du vara pålitlig med ett eget driv. Arbetet kommer att ske nära och tillsammans med grundarna och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du kommer att jobba på ett annorlunda ställe där mat och hantverksöl möts i en härlig miljö.
Vi ser gärna att du kan komma igång hos oss i mitten på juni och arbeta hela sommaren.
Ansök via mail till: info@tellcollection.se
där du bifogar CV och personligt brev.
Vi hanterar ansökningarna löpande så vänta inte med att skicka in.
Frågor besvaras av Fredrik Svensson 0703 77 55 40
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
E-post: info@tellcollection.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Restaurangbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tell Collection AB
(org.nr 559251-9788), https://www.facebook.com/bjorkabrygghus
Kyrkogatan 35 (visa karta
)
792 30 MORA Kontakt
Fredrik Svensson info@tellcollection.se 0703775540
