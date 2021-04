Servitris? Servitör? Vill du jobba? Kom till oss.... - Four Service AB - Servitörsjobb i Stockholm

Four Service AB / Servitörsjobb / Stockholm2021-04-13Inför sommarsäsongen söker vi nu 4 stycken servitörer och servitriser. Vi letar efter dig som är flexibel, serviceminded och alltid sätter kunden/gästen i fokus. Du har tidigare erfarenhet ifrån servering, utbildning är meriterande men dock inget krav då vi fäster större vikt vid personliga egenskaper.Är du rätt person finns det möjligheter att kunna utvecklas i din yrkesroll.Våra kunder/restauranger finns om hela Stockholm (även runt om hela Sverige)Du kan utan problem duka upp, duka av och servera, bära ut tallrikar till bord. Du är noggrann och tycker om ordning och reda när du arbetar. Det är viktigt att du fungerar att jobba i ett team, både med Four Service kollegor men även med den ordinarie personalen ute hos kund.Du ska kunna ta direktiv ifrån arbetsledare på plats utan problem och anpassa ditt arbete efter arbetsplatsen. Att passa tider och hålla ett högt tempo är A-O när du arbetar för Four Service.Du är flexibel och är beredd att jobba allt ifrån dagtid eller kvällar eller helger. Du bestämmer.Bra om du har körkort men det är inget krav.Four Service är familjeföretaget med starkt fokus på just dig...Till oss kommer du , om du vill jobba i ett gäng med mycket skratt, gå spännande kurser och självklart jobba.Vi hyr ut och rekryterar utifrån våra kunders olika behov., det har vi gjort sedan starten 1989. Vi har mycket att erbjuda dig. Vi håller tät kontakt med alla medarbetare genom telefon och med personalbrev. Vi träffas veckovis och pratas vid i telefon. Vi är helt enkelt din back-office.Vill du veta mera? Ring oss; 08-578 578 03 Svarar vi inte? Lämna ett meddelande så ringer vi upp.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-13Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-05-13Four Service AB5687781