Servitris/Servitör till Sandviks Kvarn

Sandviks Kvarn är en av världens största väderkvarnar och utan jämförelse Nordens största från 1856. Runt kvarnen ligger cafeteria, kiosk, restaurang ,museum,golfbanor, flygfält, grill och pizzeria.
Inför sommarsäsongen 2026 söker Servitris/Servitör till vår restaurang
Boende kan ordnas

Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: info@sandvikskvarn.se

