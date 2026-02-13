Servitris/Servitör till Sandviks Kvarn

sandvikfood HB / Servitörsjobb / Borgholm
2026-02-13


Visa alla servitörsjobb i Borgholm, Mönsterås, Kalmar, Mörbylånga, Oskarshamn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos sandvikfood HB i Borgholm

Sandviks Kvarn är en av världens största väderkvarnar och utan jämförelse Nordens största från 1856. Runt kvarnen ligger restaurang , museum, cafeteria, kiosk, golfbanor, boulebana, flygfält, grilll och pizzeria.
Inför sommarsäsongen 2026 söker Servitris/Servitör till vår restaurang
Gratis boende kan ordnas nära till jobbet
For the summer season 2026, we are looking for a Waitress/Waiter for our restaurant.
Free accommodation can be arranged close to work

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: info@sandvikskvarn.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
sandvikfood HB
Stennhuggarvägen 3 (visa karta)
387 70  LÖTTORP

Arbetsplats
Sandvikskvarn

Jobbnummer
9742887

Prenumerera på jobb från sandvikfood HB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos sandvikfood HB: